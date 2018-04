Nigeria: Terrorisme - Résurgence d'attaques sanglantes de Boko Haram au Cameroun et au Nigeria

Outre le Cameroun et le Nigeria, Boko Haram mène également ses attaques au Niger et au Tchad, dans les zones frontalières du lac Tchad.

Au Nigeria, les dernières attaques du groupe djihadiste ont causé la mort d'au moins une vingtaine de personnes et quatre-vingt-quatre blessées, selon les services de secours. Les attentats ont été perpétrés dans le camp de déplacés de Zawuya, aux environs de Maiduguri, par quatre jeunes filles kamikazes, aux âges estimés de 13 à 18 ans. D'autres ont été menés par des combattants contre une base militaire à l'entrée de la ville. Ils ont utilisé des kamikazes, mais aussi des armes à feu et des bombes, a confié un officier supérieur de l'armée nigériane sous couvert d'anonymat.

L'armée camerounaise a commencé à lutter contre Boko Haram en 2014. Depuis cette date, les islamistes ont tué « deux mille civils et militaires et enlevé un millier de personnes » dans l'extrême-nord du pays, selon le centre d'analyse international Crisis Group.

