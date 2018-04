Cameroun: Nord-Ouest et Sud-Ouest - Une vingtaine d'otages libérés

Ils ont été présentés hier au MINREX en présence d'une demi-dizaine de membres du gouvernement et des ambassadeurs d'Italie et de Suisse.

Libérés, délivrés. Ils le sont désormais, ces ex-otages. Les forces de défense et de sécurité ont pu, grâce à la collaboration des comités de vigilance et de la société civile, les libérer après quelques heures de captivité dans la région du Sud- Ouest où ils étaient en tourisme. Parmi ces otages se trouvaient cinq Italiens. A savoir Manfredini Enrico, Calderato Andrea, Miliardi Andrea Gi Carlo, Pontremoli Claudio Diego, Brini Gianfranco; et sept Suisses : Ruotolo Tiziana, Gereghetti Soldini Katia Emilia, Quattrini Silvana Carla, Soldini Fulvio, Rondelli Numa Carlo, Eggeman Alfred, Ghiringhelli-Vandone Athos. Ces touristes appartenant au « Groupe African Adventure » avaient été pris en otage par une bande de terroristes armés dans la localité de Moungo-Ndor, arrondissement de Nguti, département du Kupe Muanenguba, alors qu'ils se rendaient au site de « Twin Lakes ». Ils ont été présentés hier soir au cours d'une cérémonie qui avait pour cadre la salle des Actes du ministère des Relations extérieures.

Dans son propos de circonstance, le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary a transmis les felicitations du chef de l'Etat, chef des armées aux éléments des forces de defense et de sécurité et les encouragements de la nation toute entière. Présents également à cette cérémonie, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, son collègue de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, le secrétaire d'Etat auprès du MINDEF chargé de la gendarmerie nationale, Galax Yves Landry Etoga, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele et les ambassadeurs de Suisse Pietro Lazzeri et d'Italie, Marco Romiti. Les douze ex-otages étrangers ont été remis à leurs ambassadeurs respectifs. Au cours d'une opération similaire dans la région du Nord-Ouest, six conseillers municipaux qui avaient été enlevés par les terroristes, ont également été libérés.