Sénégal: Le député Barthélémy Dias sera jugé vendredi

Vendredi dernier, au micro de plusieurs médias, Barthélemy Dias a, dans un langage fleuri, violemment critiqué les juges qui ont condamné Khalifa Sall et accusé le chef de l'Etat de mettre un adversaire en prison. Arrêté dans la foulée, l'élu a déclaré aux enquêteurs : « Je ne retire rien à mes déclarations. » Barthélémy Dias sera donc jugé ce vendredi, en procédure de flagrant délit. Son avocat, maître Diouf, a annoncé qu'il plaiderait « la relaxe pure et simple ».

Barthélémy Dias passera donc la fête de l'Indépendance, ce 4 avril, en prison. Et c'est juste au moment où le président Macky Sall adressait son traditionnel discours à la nation, à 20 heures ce mardi soir, que le maire a été placé sous mandat de dépôt et amené à la prison de Rebeuss.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.