Congo-Brazzaville: Jeu de scrabble - Le pays brille à Bamako

Lors du 3e championnat d'Afrique de la discipline organisé dans la capitale malienne, du 25 au 30 mars, le représentant congolais, Cyrille Tchicaya, a ramené une médaille d'argent après sa défaite en finale face au Camerounais Cyrille Tchicaya.

Quatre-vingt et un joueurs issus des onze fédérations, notamment Bénin, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Mauritanie, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo ont pris part à la compétition qui avait cinq épreuves au programme : l'élite, le bliz, la paire, le classique, le défi africain.

Composée seulement de deux joueurs, l'équipe Congo n'a pas pu prendre part à la coupe d'Afrique des nations de scrabble dont le classement se fait sur le cumul de points engrangés par les cinq meilleurs joueurs par pays. En effet, la délégation congolaise était composée de Cyrille Tchicaya et Maxence Ravel Sambala. Me Michel Moungondo, très connu dans le monde des arts martiaux, vice-président de la Fédération national de scrabble, était présent en tant qu'officiel.

En dépit de la préparation difficile faute de moyens adéquats, les joueurs congolais ont fait bonne figure à Bamako. La paire Tchicaya Cyrille-Sambala Maxence a fini dans le top 10 africain. Au blitz, Sambala Maxence, joueur évoluant à la ligue de Brazzaville, afini 8e sur quatre-vingt et un. À l'épreuve dite élite, les deux Congolais ont été distancés par leurs adversaires venus d'Afrique de l'ouest.

La grande satisfaction est venue du classique où Tchicaya Cyrille, joueur évoluant à la ligue de Pointe-Noire, s'est qualifié pour la finale après quatorze rondes palpitantes où il a fait une remontée au classement, partant de la 32e à la 3e place pour finir 2e au 14e tour. Il ne s'est incliné en finale que contre François Roland Balog du Cameroun. La médaille d'argent qui récompense ses efforts prouve à suffisance le réel potentiel congolais qui, avec des moyens conséquents et une préparation minutieuse, peut mieux faire à l'avenir. Cyrille Tchicaya est sur les traces de son compatriote Parfait Mouanda, le premier champion du monde de scrabble classique et actuellement 14e mondial. Il est installé en France.

L'assemblée générale constitutive de la Confédération africaine de scrabble (CASF), tenue en marge de la compétition, a décidé du remplacement de l'actuel bureau Afrique de la Fédération internationale de scrabble francophone par la CASF. Le Congo, un des membres fondateurs, par le biais de Me Michel Moungondo, va diriger le secrétariat aux comptes. Signalons que du 18 au 21 mai se tiendra à Pointe-Noire le championnat national de scrabble qui réunira les scrabbleurs des ligues de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Nkayi. La Fédération congolaise de scrabble, dirigée par Edson Ikouadja, espère et souhaite le soutien de tous pour la réussite de cet évènement. Le scrabble, qui est un sport cérébral à la fois activité ludique et distraction saine, est un facteur de cohésion dans les quartiers et un moyen d'apprentissage de la langue française tout en s'amusant pour les jeunes et les enfants.