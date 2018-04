Afrique: Parlement panafricain - Le Congo invité à la prochaine session spéciale

Les questions d'intérêt commun entre les parlements congolais et panafricain ont été au centre des entretiens, le 3 avril à Brazzaville, entre le président du Sénat, Pierre Ngolo, et le président du parlement panafricain, Roger Nkodo Dang.

« Nous avons abordé la question de la prochaine session spéciale du parlement panafricain de mai prochain et dont le message sera délivré au président de la République. Vous savez que le parlement panafricain tient ses sessions ordinaires en Afrique du Sud. Celle de mai est historique et nous voulons que la présence du Congo soit effective », a déclaré Roger Nkodo Dang.

Outre cette question, les deux personnalités ont également débattu de la ratification des instruments juridiques, la transformation du parlement panafricain en un organe législatif ainsi que de l'approche de l'élaboration des lois qui seront appliquées dans tous les pays.

Le président du parlement panafricain a également évoqué le problème des agendas à l'ordre du jour de l'institution, notamment l'agenda 20-63, par exemple, qui fait mention des dix premières années qu'il faut mettre en place, de l'agenda 20-20 qui parle de la fin de l'accord de Cotonou, pour lequel le parlement africain a pris position lors du dernier sommet Union africaine (UA)-Union européenne (UE), pour qu'il y ait un véritable accord entre l'UE et l'Afrique et non plus UA pays ACP.

Actuellement, a-t-il expliqué, il est question aussi de l'agenda 20-30 qui porte sur le fait que les armes doivent se taire en Afrique. Roger Nkodo Dang a aussi évoqué l'accord portant sur la zone de libre-échange continentale signé, il y a un mois, à Kigali par les chefs d'Etat, qui doit être mis en place dans les dix premiers mois et dont les parlementaires devront jouer tout leur rôle pour que celui-ci soit ratifié et que la libre circulation des personnes et des biens soit une réalité.

Notons que Roger Nkodo Dang a également été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba.