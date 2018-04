Congo-Brazzaville: Des femmes formées à la technique du maraîchage hors sol

L'initiative de la ministre de l'Economie forestière dans la ville océane a réuni, du 26 février au 30 mars, plus d'une centaine de participantes au Centre de recherche et de développement des plantations industrielles.

Des femmes des différentes structures et organisations de Pointe-Noire ont pris part à la formation d'initiation au maraîchage hors sol, animée par le Service national de reboisement. Une activité qu'elles peuvent désormais pratiquer chez elles et dans des parcelles dépourvues d'espace en terre, avec des contenants en plastique comme des seaux, des bacs, des bidons d'huile coupés, des sacs de farine ou de riz vides et autres.

Pendant plus d'un mois, les participantes ont appris à préparer le substrat ou lit de la culture, terre noire mélangée à la poudre de charbon, au remplissage des seaux percés. Elles ont aussi eu droit à des séances théoriques et pratiques sur les techniques de maraîchage. Pour ce qui est du substrat, Françoise Ombé Amboud, cheffe de la Journée nationale de l'arbre et des espaces verts, qui a assuré la formation, a précisé : «Il faut quatre seaux de terre noire pour un seau de charbon émietté».

Les femmes ont appris aussi à produire différents légumes et plantes condimentaires comme la ciboule, les épinards, les endives, la marante, l'oseille, la laitue, l'aubergine, etc. Sur le terrain, les résultats sont déjà visibles et les participantes ne cachent pas leur satisfaction. " Le maraîchage hors sol est une technique que je ne connaissais pas et que j'ai découverte grâce à cette formation. Cette technique a l'avantage d'être pratiquée n'importe où, même là où il n'y a pas de terre. Je l'expérimente chez moi et les résultas sont déjà satisfaisants", a confié Aurélie Manhore De Bessi, une participante.

D'après Françoise Ombé Amboud, la cérémonie de clôture officielle de cette formation et de remise de kits aux participantes aura lieu à une date ultérieure. Celle-ci se déroulera en présence de la ministre de l'Economie forestière qui a initié la formation en vue de marquer le mois de mars et encourager les femmes à consommer des produits bios. «Nous n'allons pas nous arrêter là, d'autres sessions de formation sur le maraîchage hors sol seront organisées», a-t-elle informé.