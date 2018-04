Congo-Brazzaville: Education spécialisée - L'école Case Dominique mène un plaidoyer en faveur des jeunes autistes du pays

La structure d'enseignement spécialisé et informel a animé, le 2 avril à Brazzaville, une causerie-débat portant sur l'autisme à l'occasion de la journée mondiale commémorative de ce handicap.

L'autisme, ou plus généralement les troubles du spectre de l'autisme, est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication, avec des comportements stéréotypés, des gestes très répétitifs, un défaut de coordination des mouvements, etc.

Au Congo, l'école Case Dominique est la seule organisation sociale et humaniste qui se bat pour faire entendre la voix de ces enfants autistes. « Ces enfants sont souvent exclus de la société. On ne peut pas accompagner un enfant autiste seul. Avec plusieurs compétences, nous pouvons réduire les effets des troubles autistiques par une prise en charge éducationnelle », a indiqué la sœur Ida Louvouandou, membre de la congrégation des petites sœurs dominicaines et coordonnatrice de la Case Dominique.

L'initiative de cette école consiste à collecter les idées positives pour aider les enfants autistes à sortir de leur exclusion sociale et de l'ignorance, parce qu'il y a trop d'aspects subjectifs dans des familles. Bien que l'autisme soit encore mal connu des décideurs, la Case Dominique compte sur l'apport des parents, des médecins, des orthophonistes et des éducateurs.

En amont, la Case Dominique, aidée par un médecin scolaire, se charge de cultiver l'amour entre enfants autistes, prend soins d'eux et suit de près leur comportement. Selon une intervenante, auprès des autistes on retrouve encore certaines facultés. Ils savent dessiner, confectionner des tableaux de peinture et autres.

Emue par cette initiative, l'inspectrice de la circonscription scolaire de Poto-Poto, Mme Ondongo née Ondzé sollicite la formation et le recyclage des enseignants afin qu'ils puissent mieux détecter les enfants autistes dans les écoles publiques.

L'Etat congolais, précisons-le, fait recours à des partenaires pour prendre en charge les autistes. Par contre, l'un des représentants de l'Eglise catholique a souhaité que le ministère de l'Enseignement crée plusieurs écoles spécialisées et une pédagogie inclusive pour l'intégration de ces enfants.

Signalons que l'autisme a pour agent causal le syndrome d'Asperger qui avait été défini cliniquement en 1981 par Lorna Wing, à partir de la « psychopathie autistique » décrite en 1944 par Hans Asperger.