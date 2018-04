Congo-Kinshasa: Enjeux de l'heure - Les manifestations publiques toujours interdites à Kinshasa

La nouvelle faisant état d'entrées et sorties de quelques têtes dans des établissements… Plus »

Le ministre provincial a expliqué que la ville était bien obligée de surseoir à toute demande d'autorisation de la part de tout requérant qui voulait rassembler des gens sur la voie publique, les précédentes autorisations ayant occasionné beaucoup de pertes en vies humaines. « Cette mesure n'est pas encore levée », a-t-il indiqué, tendant à ignorer la décision de la ministre des Droits humains. « La mesure de suspension des manifestations politiques sur la place publique a été levée afin de permettre à tous les partis et regroupements politiques de mieux se préparer aux élections du 23 décembre prochain. Ces dites manifestations doivent se tenir dans le respect de l'ordre public ainsi que les valeurs républicaines comme la tolérance, la coexistence pacifique et la non-violence », avait alors affirmé Marie Ange Mushobekwa.

