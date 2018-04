Congo-Brazzaville: Centre culturel russe - L'exposition de peinture des artistes congolais remporte un franc-succès

Ouverte il y a quelques jours, l'exposition-vente des tableaux du trio Sylvestre Mangouandza, Guy Florent Samba et Russel Ngouoni Nzoumba, composée de quarante et un chefs-d'œuvre visuels, s'achève ce 4 avril.

« Nous sommes ravis d'abriter cette exposition regorgeant de meilleurs tableaux des peintres de Brazzaville, Sylvestre Mangouandza, Guy Florent Samba et Russel Ngouoni Nzoumba. Le vernissage a été un grand succès. Nous avons reçu des visiteurs tous les jours ouvrables entre 10h et 16h, à l'exception de dimanche. Une grande partie des tableaux a été vendue, précisément plus de 2/3. Cette exposition est un grand succès », a déclaré le directeur du Centre culturel russe (CCR), Sergey Belyaev, à quelques heures de la fermeture de cette exposition.

Sylvestre Mangouandza, président de l'association des peintres de l'Ecole de peinture de Poto-Poto, a exposé douze œuvres dont la technique utilisée est l'huile sur toile. Il s'agit de Masque téké, La joie des filles, Yoro le pêcheur, Femme du bar, Qui vivra verra, Maternité kongo, Éléphant, Femme des champs, Scène de marché, Marché du poisson, Scène de pêche, et Masque kébé-kébé. Les prix de ces toiles varient entre 150 000 et 1 500 000 FCFA.

Guy Florent Samba, pour sa part, a présenté dix œuvres dont la technique utilisée est l'huile et acrylique sur toile et huile sur bois ; coûtant 120 000 à 450 000 FCFA. Il s'agit de : Les attributs princiers, L'aurore, Le train de la vie, La force du caractère, La chasse du roi, La purification, La cité, Femme de champ, Makoko, et Souvenirs des ancêtres.

Le troisième peintre, Russel Ngouoni Nzoumba, a exposé, quant à lui, dix-neuf tableaux utilisant la technique de l'huile sur toile, dont les prix varient entre 50 000 et 650 000 F CFA. Il s'agit de : Vendeuse de mangues, Girafe au point d'eau, Ko popa, Les tresses, L'enfant et son jouet, Djibon, Fumeuse de pipe, Lionne au point d'eau, Grâce juvénile, Nzoko, Tsam tsameur, Retour des champs, Ragots de bois, Nzela na Mboka (route au village), Marche des éléphants, Le repas, Nzungu na moto,...

Notons que le dernier tableau cité a été offert en cadeau lors de la cérémonie d'ouverture, à la conseillère du chef de l'Etat, Edith Laure Itoua, qui avait répondu juste à une devinette du peintre, à savoir « Quelle est cette reine qui nous fait pleurer tout le temps ? » Sa réponse a été la « fumée ».

Après l'exposition de peinture, le CCR va abriter, à partir du 6 avril, l'exposition photographique du collectif Elili, qui sera consacrée à la peinture murale au Congo. Ce sont les photographies faites par les jeunes photographes de ce collectif à travers la ville de Brazzaville.