Congo-Brazzaville: Festival international du livre et des ARTs francophones - La deuxième édition se tient à l'IFC

L'événement a été ouvert le 3 avril par une conférence de presse au cours de laquelle les invités ont été présentés et la programmation riche en activités dévoilée.

La manifestation se tient du 3 au 7 avril, sur le thème "Penser, raconter l'Afrique; l'Afrique pensée, racontée". Elle regroupe des écrivains venus des différents pays du monde.

Durant cinq jours, le public aura droit à des conférences, tables rondes, cinéma, musique, théâtre, rencontres lycéennes et séminaires pédagogique. Le Festival international du livre et des arts francophones (Filaf), explique Khady Fall Diagne, sa conceptrice et directrice, a pour objectif de poser des passerelles. « C'est une occasion qui permet de croiser les regards des écrivains et des lecteurs ; de faire le métissage de la littérature francophone à d'autres littératures », indique-t-elle.

Au total, cinq panels sont au programme. Ils permettront aux auteurs d'intervenir respectivement sur différents thèmes, parmi lesquels Makenzy Orcel qui apportera la touche artistique à ce festival. Il animera le panel 3 et 4 à l'Institut français du Congo (IFC) et dans certains établissements scolaires français et congolais, des ateliers artistiques de création et de restitution à partir de ses deux œuvres, à savoir "La nuit des terrasses" et "Caverne". L'auteur animera également, le 5 avril à 18 h, un atelier avec la chorale Les divas et les ateliers Sahm.

Xavier Luffin, Romuald Blaise Fonkoua et Théophile Obenga interviendront sur le panel 2, ce 4 avril. Romuald Blaise Fonkoua, professeur des littératures francophones à l'université de Strasbourg, souhaiterait rencontrer les étudiants de l'université Marien-Ngouabi.

Le panel 1, intitulé Afrique (s) ambiguë(s), Afrique(s) fantôme(s), a été animé à l'ouverture par Abdelaziz Baraka Sakin, qui aimerait aussi rencontrer les jeunes écrivains congolais.

Ken Bugul, alias Mariétou M'Baye, écrivaine sénégalaise, interviendra le 6 avril sur le panel 4 dédié aux femmes : l'Afrique au féminin : entre amazones, potomitans et gentes invisibles

Quant à Emmanuel Dongala, romancier et dramaturge, une figure marquante de la littérature africaine contemporaine, il animera les panels 4 et 5 : penser, écrire l'Afrique de demain. Il interviendra aussi sur son roman « La sonate à Bridgetower ». Son ouvrage intitulé "Photo de groupe au bord du fleuve" sera en adaptation, le 7 avril en soirée, par la compagnie Les sans voix peu avant la clôture de cette deuxième édition.

Entre autres intervenants, Gabriel Okoundji, Yvan Amar, les Prs Omer Massoumou et Théophile Obenga, l'Union européenne et les autres.

L'artiste musicienne congolaise, Gladys Samba, livrera avec les mamans du Congo un spectacle le samedi. Le même jour, à 18 h, il y aura la remise des prix du grand concours d'écriture des lycéens du Filaf, à 19 h. Un plateau final est reservé à tous les intervenants. La clôture de ce festival interviendra à 20 h 30 mn à l'IFC.

Signalons que les rencontres universitaires et lycéennes se dérouleront de 8 h à 13 h, de mercredi à samedi, dans les différents établissements scolaires français et congolais, notamment à l'université Marien-Ngouabi, au département d'histoire ; à la Faculté des Lettres, au lycée Saint-Exupéry, à l'école militaire, au lycée Cheminade et au lycée de la Révolution.