Angola: La paix est un gain incontestable, dit le prêtre Manuel Muleule

Saurimo — La paix est un gain incontestable dont les fruits exigent aux Angolais la défense, la préservation et la consolidation de cette conquête, obtenue grâce au dévouement de nombreux compatriotes, a déclaré mardi, le prêtre de la Cathédrale de Saurimo, Manuel Muleule.

S'exprimant à la presse, à propos des bénéfices de la paix, le religieux a dit que l'Angola devrait être construit sur la base de la justice, de la démocratie, de la valeur de la personne, du dialogue et du respect mutuel, visant la valorisation des efforts des héros qui ont donné leur vie pour la conquête de ce bien commun.

Pour le prélat, le maintien régulier de la paix exige l'élimination de toutes les tendances de division tribale, de désordre et de corruption, pour que chaque Angolais se sente une pierre indispensable au développement harmonieux du pays.

Manuel Muleule a précisé que l'injustice sociale et les asymétries régionales étaient des phénomènes pernicieux, par conséquent le gouvernement angolais devrait travailler pour combattre ces maux que le pays connait encore.

Il a souligné la multiplication des écoles, des unités sanitaires, l'amélioration des voies routières, la remise du chemin de fer, la construction des aéroports, comme étant quelques progrès socio-économiques que l'Angola a faits suite à la conquête de la paix.

Selon lui, malgré les progrès socio-économiques réalisés depuis la conquête de la paix, le 4 Avril 2002, l'Angola doit se débarrasser de toute urgence, de certains maux comme le chômage et les inégalités, et améliorer les systèmes de santé et d'éducation, en vue d'atteindre l'excellence et la qualité.

D'autre part, il a souligné qu'avec la paix, l'Église se sentait plus ouverte et avec plus de facilité pour travailler dans l'expansion de l'Évangile et la récupération des valeurs morales et civiques.