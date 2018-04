Angola: Le MPLA veut l'affermissement de l'état démocratique et de droit

Luanda — Le MPLA a encouragé mardi le président de la République d'Angola, João Lourenço, à renforcer l'état démocratique et de droit, à diversifier l'économie et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Dans un message du Bureau politique du MPLA adressé au Président de la République à l'occasion du 4 avril, Journée de la Paix et de la Réconciliation nationale, le parti au pouvoir en Angola réitère son engagement de continuer ferme et cohérent dans la lutte pour satisfaire les aspirations les plus profondes du peuple angolais.

Il appelle le peuple angolais à faire de la paix sa priorité, en tant que condition préalable d'un avenir meilleur pour l'Angola et son affirmation sur la seine internationale.

Nous espérons que chaque citoyen soit un agent actif de tolérance et d'amour du prochain, pour la construction d'une société de bien-être, de progrès social et de développement durable, lit-on dans le document.

Dans la même note, le MPLA déclare que l'Angola est aujourd'hui, pour le bien de ses enfants, une Nation pacifique et réconciliée, qui n'a pas l'intention de retourner sur les chemins de la haine et de la violence.

Pour le MPLA, la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale sont des prémisses fondamentales de toute action pratique, dont les racines dérivent de la longue lutte pour la libération nationale contre le colonialisme portugais et contre les agressions militaires extérieures.

Le parti dit qu'il continuera à lutter pour l'approfondissement de l'inclusion politique et sociale, de sorte que l'Angola se développe de manière équilibrée, harmonieuse et équitable.

En ce sens, il souligne que la réalité actuelle de la paix effective en Angola exige au MPLA et à tous les Angolais, la responsabilité de sa préservation et la consolidation continue, visant à assurer le développement économique et social normal du pays et à répondre aux besoins des citoyens.

Le MPLA a remporté les élections générales de 2017 met en évidence le rôle joué par José Eduardo dos Santos, président du parti au pouvoir, qui, dans les plus durs moments de l'histoire récente de l'Angola, a eu du calme et de la sérénité, faisant triompher le bien sur le mal et, de cette manière, a garanti, avec son sens patriotique élevé, une réconciliation parmi les Angolais.