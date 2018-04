Angola: Malanje - Le vice-président veut un prélèvement sur l'institut agroalimentaire

Les travaux d'agrandissement de l'école Colégio Amílcar Cabral et de construction de la médiathèque provinciale, cette dernière paralysée il y a un an, ont également été visités par le vice-président de la République.

En réponse aux préoccupations, le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, Carlos Alberto Jaime, a assuré que le ministère de l'Agriculture travaillera pour soutenir l'institution, avec du matériel agricole, des engrais et des semences.

Cet institut moyen a également besoin de tracteurs et de systèmes d'irrigation pour les classes pratiques et l'autosuffisance alimentaire, pour les 200 étudiants en régime d'internat.

L'institution fonctionne depuis quatre ans dans des installations temporaires rattachées au Collège Amílcar Cabral, en attendant l'achèvement de ses propres installations, avec 10 classes et 24 laboratoires pour des cours pratiques nécessitant du matériel, de l'électricité et de l'eau potable.

L'orientation découle de la nécessité d'équiper et d'admettre des enseignants, dans les plus brefs délais, pour le début des cours dans ledit institut, à partir de 2019, puisque le projet est dans la phase finale, manquant à peine d'équipements et d'enseignants.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.