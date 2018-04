Angola: Appel à l'investissement accru dans l'enseignement supérieur pour le développement du pays

Luanda — Le développement socio-économique du pays dépend d'une plus grande insistance sur la qualité de l'enseignement supérieur, à travers des enseignants qualifiés et des bons équipements de laboratoires, des bibliothèques et autres départements des institutions académiques.

C'est ce qu'a déclaré mardi, à Luanda, l'universitaire Feliciano Bastos lorsqu'il animait une conférence sur « Les jeunes et les acquis de la paix », organisée par la Faculté des Arts de l'Université Agostinho Neto (UAN), tenue à l'occasion du 4 avril, Journée nationale de la paix et de la réconciliation.

L'exécutif, a-t-il souligné, devrait investir davantage dans le secteur de l'enseignement supérieur, pour que les universités, à travers leurs unités organisationnelles, forment nombreux cadres de qualité, capables de relever les défis du développement du pays.

Il a également souligné la lutte contre la corruption et le népotisme dans la société, comme d'autres facteurs pour la croissance socio-économique du pays.

Selon Feliciano Bastos, dans presque tous les secteurs productifs du pays, il y a une certaine inertie dans la prestation de services ou l'exécution des activités, souvent parce que certaines personnes ne sont pas qualifiées pour les fonctions qu'elles exercent.

Il a souligné que les Angolais devraient être plus proactifs, travaillant avec du dynamisme et efficacité pour le bénéfice des générations présentes et futures.