Congo-Brazzaville: Genre - La femme appelée à innover et à sortir du parasitisme

La Jeune chambre internationale (JCI), en partenariat avec l'ONG Yekolab, a organisé le 31 mars, à Pointe-Noire, un focus sur le thème « Our Women, our lives », c'est-à-dire nos femmes, nos vies. Cette activité a clôturé le mois de la femme marqué par l'organisation de divers évènements dans la ville océane.

Animées par Kriss Brochec, directrice de Congo Web Agency et promotrice d'Africa Digital Academy, et Ines Ngatsono, responsable antenne Pointe-Noire de l'ONG de Yekolab, les retrouvailles ont regroupé une trentaine de jeunes filles issues de divers horizons. "La participation de la femme congolaise à l'innovation et aux nouvelles technologies" par Ines Ngatsono et "Comment encourager la femme dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication" par Kriss Brochec ont été les deux sous-thèmes développés par les oratrices.

Ines Ngatsono a axé son intervention sur le sursaut de la femme qui doit se débarrasser de la culture de parasitisme, en adoptant des attitudes plus volontaires et en s'armant de dynamisme. La femme doit toujours apporter de la plus-value à ce qu'elle entreprend. « Le statu quo tue économiquement et socialement. Si on ne provoque pas le changement, on le subit », a-t-elle dit, illustrant son argumentation par l'exemple de la femme vendeuse de sucettes ou yaourts qui a dû innover pour nourrir sa famille. D'autres exemples analogues ont été cités par Ines Ngatsono, avant de conclure que toutes les innovations ne sont pas forcément liées aux nouvelles technologies.

Femme aux multiples casquettes et au parcours peu atypique, Kriss Brochec a exposé en prenant pour exemple son vécu et son parcours sinueux. Étudiante, elle s'est battue avant d'intégrer le monde de l'emploi. « La femme doit oser, sortir de sa zone de confort, avoir des objectifs et ne jamais abdiquer même en cas de difficulté. C'est en cela que réside son salut et sa réussite. Car dans le monde de l'entrepreneuriat, les embûches sont nombreuses. On tombe, on se relève. Tel est le quotidien de ce monde sans merci », a-t-elle souligné. Deux ateliers dirigés par les deux oratrices ont été organisés à la fin du focus sur le thème "Quel intérêt pour l'entrepreneuriat des jeunes femmes au Congo et une femme entreprenante à la manière congolaise". Les échanges ont confirmé que l'autonomisation de la femme est impérative pour son équilibre social.