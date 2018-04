Congo-Brazzaville: Coopération - Le FMI veut conclure les discussions avec le pays

« Nous nous tiendrons entièrement à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements utiles et nécessaires dans le but de pouvoir mener à bien les discussions dont vous avez la charge », a signifié Lucien Ebata, conseiller spécial du chef de l'Etat, président du comité technique chargé des négociations avec le FMI.

Le second point, quant à lui, est lié à la restructuration de la dette publique congolaise, estimée l'année dernière par le FMI à 5329 milliards de francs CFA. « Nous avons également besoin de discuter sur la situation de la dette extérieure et de vos créanciers bilatéraux et commerciaux. Nous devons nous assurer, avant le conseil d'administration, que la dette congolaise redeviendra soutenable. Les assurances du financement attendu dans le cadre de cette restructuration vont aussi être délivrées chaque année pendant la durée du programme », a expliqué Abdoul Aziz Wane.

