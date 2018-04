Congo-Brazzaville: Clôture du mois de la femme - Télé Congo Pointe-Noire / Kouilou de tout cœur avec les orphelins

Pour mieux promouvoir les droits de la femme, la direction interdépartementale de la chaîne nationale à Pointe-Noire et au Kouilou a initié une série d'activités culturelles, sportives, agricoles et humanitaires qu'elle a bouclée le 30 mars par la remise de dons aux orphelins et enfants abandonnés.

Le mois de mars a été bien rempli à Télé Congo Pointe-Noire/Kouilou (TVPN) qui a organisé plusieurs activités en vue de permettre aux femmes de s'exprimer et de défendre leurs droits. Sous la coordination de sa directrice interdépartementale, Irma Nadège Ikama, TVPN a mis à la disposition des femmes, tous les jours et pendant un mois, un espace d'expression de quarante-cinq minutes.

En conformité avec les thèmes national et international du 8 mars, des tribunes ont été animées par les femmes du service de rédaction de cette chaîne. Celles-ci ont porté sur différents sous-thèmes concernant divers domaines (numérique, culture, sport, mode et beauté, leadership, entrepreneuriat, accès à la terre et aux crédits, production et transformation des produits locaux, droits des femmes et autres). Des sous-thèmes qui ont été débattus avec des invitées venant des différentes structures et organisations de la place.

Ces tribunes ont permis aux femmes de Pointe-Noire de faire entendre leur voix, de dénoncer les maux dont elles sont victimes et de faire des suggestions pour une meilleure promotion du respect de leurs droits. L'activité leur a aussi permis de voir comment la femme congolaise peut contribuer au développement socio-économique du pays et accéder à une véritable autonomie.

Outre ces tribunes, la TVPN a organisé une marche sportive couplée à un planting d'arbres dans son enceinte, le 24 mars. Ces activités patronnées par le préfet du département, Alexandre Honoré Paka, se sont déroulées en présence de la directrice départementale de la Promotion de la femme, Félicité Meno Diop Tchiloumbou.

Pour boucler le mois, les femmes de la TVPN, conduites par Irma Nadège Ikama, ont fait des dons, le 30 mars, au centre social Jean-Baba. Situé à côté du rond-point Le Gorille, dans l'arrondissement 2, Mvou-Mvou, ce centre s'occupe des bébés et nourrissons abandonnés. Les mêmes dons ont été aussi offerts à l'orphelinat Cœur Céleste de Mpita, dans l'arrondissement 6, Ngoyo. Ils ont été constitués de sacs de riz, lait, bidons d'huile, paquets de couches, boîtes de conserves, spaghettis et papiers toilettes. «Nous ne pouvions boucler ce mois de mars sans penser aux enfants, sans jeter un regard sur eux», a confié Irma Nadège Ikama.

Il faut noter que les femmes de la TVPN ont aussi participé à la formation sur le maraîchage hors sol organisé par le Service national de reboisement durant tout le mois de mars. Elles ont également pris part à la parade qui a marqué la célébration nationale du 8 mars à Pointe-Noire, au boulevard Loango.