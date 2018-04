Burkina Faso: CDP - Le parti compte renaitre de ses cendres

CDP :Le parti compte renaitre de ses cendres Les militants et sympathisants du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) de la région du Nord ont tenu leur première convention régionale du Nord, le samedi 31 mars 2018 à Ouahigouya, sous le thème « Défis futurs du CDP : Rôle et place des structures géopolitiques ».

Prévue pour 8h 30mn, c'est finalement aux environs de 11h qu'a débuté, la première convention régionale du Nord, le samedi 31 mars 2018 à Ouahigouya .Venus des 32 communes de la région du nord, les militants et sympathisants du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) ne voulaient pas se faire compter cet évènement qui marque un retour du CDP dans la région. La salle des spectacles Mamadou Ouédraogo a refusé du monde, elle était pleine à craquer. Selon les responsables du parti, cette convention constitue une étape importante avant le 7ième congrès ordinaire du parti qui se tiendra, les 5 et 6 mai 2018 à Ouagadougou, sous le thème « la place et le rôle du CDP dans l'évolution socio-politique récente du Burkina Faso ».

De même, elle vise à poursuivre l'approchement des échanges et la réflexion sur la vie du parti dans la perspective du prochain congrès a fait savoir le président du Congrès pour la Démocratie et le Progrès, Eddie Komboigo. Il a souhaité, au nom du père fondateur du parti Blaise Compaoré, la bienvenue à ceux qui ont effectué le déplacement. « Le fondateur pense à vous et au Burkina Faso. En cela, il me charge de vous dire de travailler à la réconciliation afin que tous les exilés puissent retrouver leur pays d'origine. Nos camarades ont été emprisonnés, d'autres menacés et terrorisés, mais vous avez toujours été fidèles aux CDP. Certains sont dans des procédures judiciaires, que leurs procès soient équitables et qu'ils soient innocentés.

Nous allons conquérir le pouvoir par les urnes comme nous l'avons fait par le passé » s'est-il soutenu. Selon Eddie Komboigo, son parti essai de se restructuré en installant les structures de base. Il a également confié que le CDP est conscient dans la situation morose, économique que traverse le Burkina Faso .Et à cet effet, le parti compte jouer rôle un important. « Nous n'avons pas d'armes pour revenir au pouvoir. Mais un programme alléchant qui répond aux attentes des populations. On nous a proposé un PNDES qui tarde à venir. Ce gouvernement travail avec le programme de nos camarades, quand ils étaient aux affaires. Les gens ont compris qu'ils étaient abusés, mais je suis persuadé qu'ils feront le bon choix à la prochaine élection» s'est-il convaincu.

Le retour de Blaise Compaoré suppose un préalable, qui répond à une négociation avec le gouvernement, nous ne forçons pas. Nous en appelons à la réconciliation nationale, a martelé M .Komboigo . D'après le membre du Haut conseil du CDP, fils de la localité, Boureima Badini, le parti a connu énormément de difficultés après l'insurrection. « Nous étions obligé de replier pour voir dans quelle mesure nous pourrions refaire surface. Nous pensons qu'il faut un langage franc, sincère et honnête car les temps ont changé. Nous avons le remède nécessaire pour revenir au pouvoir » a-t-il expliqué.

La représentante des femmes du Nord du CDP, Nacanabo Amsétou / Ouédraogo, a invité ses camarades à rester fidèles aux CDP, car la marche vers la victoire a sonné. Une visite de courtoisie a été rendue à sa majesté roi du yatenga, Naaba Kiiba. Cette visite a été riche en conseilles et bénédictions à l'endroit des militants du CDP/ Nord. Avant la cérémonie une minute de silence à la mémoire des disparus a observé par les militants du CDP.Ibrahim Zampaligré