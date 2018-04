Sénégal: Macky Sall souligne la nécessité de consolider l'indépendance par le développement

Dakar — Le gouvernement compte "rester dans le temps du travail et de l'action", avec l'ambition de consolider l'indépendance du Sénégal par le développement, a indiqué le président de la République Macky Sall, mardi soir, dans son discours à la nation.

"Notre devoir, c'est de consolider l'indépendance par le développement qui la nourrit et l'entretient", a-t-il déclaré dans ce message radiotélévisé, à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

Autrement, l'indépendance "devient un rêve de liberté plus désincarnée que pleinement vécue et assumée", a dit le président Sall, selon qui la liberté et l'indépendance célébrées par le Sénégal les 4 avril "ont un prix".

"Les Nations les plus libres et les plus indépendantes sont celles qui construisent leur autonomie et maîtrisent leur destin par leurs propres dynamiques internes", a souligné le président de la République.

"En héritant d'une indépendance que nos anciens ont revendiquée à leurs risques et périls, nous sommes redevables d'un legs que nous devons transmettre aux générations futures", a-t-il fait valoir.

Il a par conséquent relevé "la responsabilité de léguer aux générations futures un pays libéré du besoin, par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes".

"C'est ce qui me motive, avec le gouvernement, à rester dans le temps du travail et de l'action, en écoutant battre tout le cœur du Sénégal", a poursuivi le président Sall.

Il a évoqué "le cœur de nos villes et de nos campagnes, afin de poursuivre sans relâche la réalisation de notre objectif commun : bâtir un Sénégal uni et prospère, dans la paix, la solidarité, l'équité et la justice sociale : le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous".