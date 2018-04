Sénégal: Le président Sall rappelle le sens du 4 avril

"Cette fête est enfin celle de la liberté, de l'Armée et de la jeunesse. Elle nous exhorte à transcender le passif du passé, et exalte notre détermination à édifier une Nation prospère pour conforter notre destin de peuple libre", a-t-il conclu.

"Demain, 4 avril 2018, nous célébrons le 58e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le 4 avril, moment solennel de communion et d'introspection, nous rassemble en tant que Nation unie par l'histoire et un destin communs", a-t-il souligné.

"Je salue avec respect et affection nos anciens combattants. Merci, chers anciens combattants, pour votre contribution à la défense du monde libre et à la réalisation du droit de notre peuple à disposer de lui-même", a déclaré le président Sall.

