Sénégal: 16 commissariats de police seront construits entre 2018-2019 (Macky Sall)

Dakar — Le président de la République a annoncé mardi soir la construction de 16 commissariats de police entre 2018-2019, dans le cadre des "efforts de sécurisation du territoire national".

Dans son discours radiotélévisé, à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, il a annoncé que "16 commissariats de police seront construits en 2018-2019, dont deux à Rufisque, et les autres à Hann Mariste, Thiaroye, Keur Massar, Zac Mbao, Parcelles assainies, Yeumbeul, Diamagueune, Sicap Mbao, Nioro du Rip, Koungheul, Bignona, Vélingara, Kanel et Touba".

Dans le même temps, le programme de modernisation des moyens opérationnels de la Brigade d'Intervention Polyvalente et de la Police technique et scientifique "sera renforcé, y compris par l'installation de vidéo-surveillance à Dakar et dans la banlieue", a promis Macky Sall.

"Dix nouvelles brigades de gendarmerie seront construites et 3800 élèves-officiers et élèves gendarmes recrutés sur trois ans", a-t-il dit, ajoutant : "Enfin, 20 nouvelles casernes de Sapeurs-pompiers seront érigées dans 11 Départements, pour une meilleure protection de proximité".

"Mais, au-delà de l'action publique qui incombe à l'Etat, tous, ensemble, parents, familles et communautés, nous devons assumer nos propres responsabilités de vigilance et de protection de nos enfants", a-t-il préconisé, en allusion aux "crimes et rapts abominables" commis sur des enfants ces derniers temps.

"Ces actes ignobles constituent une grave offense à nos valeurs et traditions. Je renouvelle ma ferme condamnation de cette barbarie sans nom", a indiqué Macky Sall, selon qui les services de l'Etat "restent mobilisés pour que les auteurs et complices de ces crimes abjects soient retrouvés et traduits devant la justice".

"En même temps, le programme de retrait des enfants de la rue se poursuit avec vigueur. Il en est de même des efforts de sécurisation du territoire national", selon le président de la République.