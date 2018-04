Ile Maurice: Camp Thorel - Elle vit avec 25 chiens au grand dam de ses voisins

La colère gronde parmi les pêcheurs et les habitués de l'Île-aux-Cerfs et l'Îlot… Plus »

Toutefois, du côté des organisations non-gouvernementales (ONG), c'est un autre son de cloche. Au dire d'Usha Oodit du Pink Pony Charity Trust, «boukou dimounn pa konn la lwa. Dan Animal Welfare Act, pa fer mansion komié zanimo ou kapav ou pa kapav ena dan ou la kour», explique-t- elle. D'ajouter qui plus est, que les chiens de Janita Goorjhun sont tous en règle et sont stérilisés.

Ce cas a été rapporté plusieurs fois. Mais Janita Goorjhun, une habitante de Camp Thorel, continue à garder ses 25 chiens. Ses voisins, eux, disent n'en plus pouvoir de cette situation. Entre odeur pestilentielle, aboiements à n'en plus finir ou encore négligence alléguée par rapport aux animaux, des voisins ont tout fait pour qu'on lui enlève ses chiens. Sauf que Janita Goorjhun menace de se suicider si on la prive de ses animaux de compagnie.

