Ile Maurice: Parlement - Retrouvez l'essentiel des débats de la séance de ce mardi 3 avril

Que s'est-il passé durant les travaux parlementaires du mardi 27 mars? Allégations de brutalités policières et l'Independent Police Complaints Commission abordées durant la PNQ. Des PQs axées sur la route Terre-Rouge-Verdun et le Metro Express, ou encore l'accrochage entre Ganoo et Hanoomanjee. Voici toutes les vidéos sur les débats.

«Les brebis galeuses seront réprimandées de manière exemplaire», confie SAJ

«Tout policier trouvé et prouvé, après enquête, comme étant une brebis galeuse sera réprimandé de manière exemplaire et conformément à la loi du pays, afin de donner un avertissement très sérieux à ceux qui pourraient être tentés de les imiter.» C'est ce qu'a déclaré Sir Anerood Jugnauth suivant la Private Notice Question (PNQ) sur les cas de brutalités policières alléguées.

Alan Ganoo accuse la Speaker de «bullying»

Le député du Mouvement patriotique n'a pas caché son agacement lorsque Maya Hanoomanjee l'a interrompu alors qu'il adressait une question au ministre mentor. Alan Ganoo intervenait lors de la tranche réservée à la Private Notice Question au Parlement. Il voulait savoir pourquoi le gouvernement met du temps à mettre sur pied l'Independent Police Complaints Commission,alors que le projet de loi a été voté le 22 juillet 2016.

Metro Express: Singapore Cooperation Enterprise a remis un rapport environnemental depuis février

Aspect socio-économique, bruit et vibrations, qualité de l'air, géotechnique, sols et contamination... Autant de points que couvrirait le rapport Environment Impact Assessment (EIA) remis par la Singapore Cooperation Enterprise (SCE) dans le cadre du projet Metro Express. Ce rapport aurait été livré depuis février 2018. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Infrastructures publiques et du Transport, NandoBodha, ce mardi 3 avril. Il répondait à une question du député Rajesh Bhagwan

Terre-Rouge -Verdun: le renforcement de la route en bonne voie

Une lourde charge sur une topographie en pente, de fortes pressions d'eau après le mauvais temps et l'existence de couches moins résistantes en profondeur. La combinaison de ces facteurs est l'explication de l'affaissement de la route Terre-Rouge -Verdun.Telles sont les conclusions du Pr Magnan, chef du département d'ingénierie géotechnique, environnement et risque de l'Institut français des sciences et technologie de transport, développement et réseaux. Celui-ci a rendu son rapport aux autorités concernées le 8 février. Il a remis aussi ses propositions.

Financement de partis politiques: des consultations sur le projet de loi seront effectuées «en temps voulu» assure le PM

«Le Comité ministériel sur la réforme électorale a déjà soumis ses recommandations sur les questions soulevées par bureau de l'Attorney General concernant le projet de loi sur le financement des partis politiques.» C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre suivant une question de Rajesh Bhagwan. Le PM devait poursuivre : «Les recommandations faites par le comité ministériel ont déjà été approuvées par le Cabinet et instructions ont donc été transmises aubureau de l'Attorney General pour la finalisation du projet de loi. Des consultations appropriées auront lieu en temps voulu et le projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale dès qu'il sera prêt.»