Ile Maurice: Accidents - 26 jeunes de moins de 30 ans périssent en trois mois

opinion

Akshay Babooram, 19 ans

Le 1er avril. Malheureusement pour Saraspatee Marooday, ce n'était pas une mauvaise blague. Alors que son fils, Akshay Babooram, venait lui rendre visite après plusieurs mois, en empruntant la moto de son beau-frère, il a fait une sortie de route avant de percuter un arbre à Daruty. Le jeune homme de 19 ans n'a pas survécu à ses blessures.

Kimberley Agathe, 16 ans

Le 31 mars. Les policiers ont mis du temps avant de l'identifier. Kimberley Agathe, âgée de 16 ans, se trouvait à bord d'un véhicule qui a percuté un mur à Balaclava. Un accident qui a fait deux morts. Ils étaient à cinq dans la voiture, les trois autres occupants du véhicule sont grièvement blessés et sont à l'hôpital.

Rudy Charles Azie, 29 ans

Le 31 mars. Il prévoyait de se marier très prochainement. Mais Rudy Charles Azie, 29 ans, n'a pas survécu à l'accident qui a fait une autre victime, Kimberley Agathe, à Balaclava. Rudy Charles Azie laisse derrière lui une famille meurtrie et une fiancée anéantie. Selon le père du jeune homme, ce dernier avait l'habitude de sortir avec ses amis. «Mé mo pa tro konn zot non», soutient Jean Azie.

Ashish Ramtohul, 24 ans

Le 26 mars. Ashish Ramtohul, un habitant de Chemin-Grenier, a péri dans un accident de la route survenu à Pomponette. La voiture que conduisait le jeune homme de 24 ans a fait une sortie de route avant de terminer sa course contre un pylône électrique. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a révélé que le jeune homme a succombé à un traumatisme crânien. Il allait fêter ses 25 ans.

Hans-Yonel L'Espérance, 18 ans

Le vendredi 23 mars. Son rêve c'était d'aller étudier en Allemagne. Mais le jeune habitant de Plaisance, n'a pas survécu à un accident survenu à la hauteur du by-pass de Goodlands. Il a été transporté à l'hôpital SSRN après le drame, mais les médecins n'ont pu le sauver. Le motocycliste se rendait au consulat honoraire d'Allemagne, à Saint-Antoine, Goodlands, pour des démarches en vue de ses études à l'étranger. C'est en route qu'il a été renversé par un véhicule 4x4.

Yudishtir Appadoo, 18 ans

Lundi 19 mars. Il aurait soufflé ses 19 bougies le lendemain de son accident. Yudishtir Appadoo, 18 ans, a été victime d'un accident à Canot. Sa voiture a fait une sortie de route avant de heurter de plein fouet un poteau électrique. L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, le chef du département médico-légal de la police, a attribué le décès à une fracture du crâne.

Ismael Tayron Luximon, 2 ans, Clarissa Hollandais, 20 ans

14 mars 2018. Il est la plus jeune victime des accidents de la route ayant eu lieu depuis le début de l'année. Ismaël Tayron Luximon, 2 ans, était à bord d'une voiture avec sa mère, Clarissa Hollandais, sa tante et son cousin. La jeune maman devait accoucher d'un second enfant dans la même semaine de son accident. Ils revenaient d'une prière chez un proche, au Morne, lorsque le drame s'est produit.

Jason Stéphane Adèle, 28 ans

12 mars 2018. Jason Stéphane Adèle est resté dans le coma pendant quatre jours après son accident. Le vendredi 16 mars, le jeune homme a poussé son dernier souffle à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. La moto du jeune homme était entrée en collision avec une voiture après un ravitaillement à la station-service de Solitude. Jason Stéphane Adèle était motard à la Very Important Person Security Unit depuis deux ans. Le jour de son accident, il escortait la délégation présidentielle indienne en visite à Maurice, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'Indépendance.

Adarsh Ujoodha, 19 ans

Le 12 mars à Triolet. Adarsh Ujoodha est impliqué dans un accident entre une voiture et sa moto. Plusieurs habitants de la région ont été interpellés par le grand bruit qu'a causé l'impact entre les deux véhicules. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital mais il n'a pas survécu à ses blessures.

Dharko Ungamootoo, 21 ans

10 mars. Dharko Ungamootoo, plus connu comme Akash, a été heurté par une fourgonnette. Il était âgé de 21 ans. L'accident s'est produit sur la route principale d'Union Park, vers 20 heures. Le véhicule, conduit par un employé du service de voirie au conseil de district de Grand-Port, se dirigeait vers Nouvelle-France. Or, le conducteur âgé de 57 ans n'a pu éviter Dharko Ungamootoo, qui traversait la route.

Abdool Roheman Goolamgoss, 14 ans

Le 5 mars. Abdool Roheman Goolamgoss, 14 ans, un habitant de Pailles n'a pas tenu le coup. Il a été victime d'un accident de la route, le 23 février dernier. Il aurait pris la moto de son père sans que ce dernier ne soit au courant. L'accident s'est produit alors qu'il tentait d'éviter une flaque d'eau. En changeant de voie, le deux-roues que pilotait le jeune homme a percuté un 4x4 qui venait en sens inverse.

Samuel Jheemla, 17 ans

3 mars. Samuel Jheemla avait 17 ans et des projets plein la tête. Mais l'adolescent a succombé à ses blessures à l'unité des soins intensifs de l'hôpital du Nord à 14 h 10, le lundi 5 mars. Ce jeune habitant de Ste-Croix avait été griè- vement blessé lors d'un accident de la route aux petites heures, le samedi 3 mars, à Baie-du-Tombeau. Il pilotait une motocyclette Suzuki.

Nerija Hurloll, 17 ans et Aman Dowlut, 21 ans

Mardi 20 février. Nerija Hurloll n'a pas survécu à ses blessures. La jeune fille était à moto en compagnie d'Aman Dowlut, lorsque le deux-roues est entré en collision avec un camion. Transportée d'urgence à l'hôpital de Rose-Belle, elle avait subi une délicate intervention chirurgicale et avait été placée sous respiration artificielle. «La police m'a appelée mardi matin pour me dire que ma fille a été blessée lors d'un accident de moto à Curepipe... » La mère de l'adolescente dit ne pas comprendre ce que sa fille faisait avec Aman Dowlut. «À cette heure-là, ma fille devait se trouver à l'école.»

Arvind Barah, 24 ans

Mercredi 14 février. Aux environs d'une heure du matin, à Montagne-Blanche, la voiture que conduisait Arvind Barah, un habitant de Sébastopol âgé de 24 ans, fait une sortie de route. La police de la localité ainsi qu'une ambulance du SAMU ont été dépêchées sur place. Toutefois, à l'hôpital, le médecin de service devait constater le décès du jeune homme.

Manish Ramessur, 29 ans

Toujours le mercredi 14 février. Un second accident mortel a été enregistré. Cette fois à Glen-Park, Vacoas. Manish Ramessur, un habitant de Henrietta, a été retrouvé gisant à côté de sa motocyclette.

Shakeel Moossun et Niven Moothia, 21 et 22 ans respectivement

Vendredi 9 février. Ils n'avaient plus donné signe de vie depuis ce soir-là. Ce n'est que deux jours plus tard, le dimanche 11 février, que les corps de Shakeel Moossun et Niven Moothia ont été retrouvés. Ils se trouvaient dans une voiture repêchée dans un ravin, à Yémen. La dernière fois que Shakeel Moossun et Niven Moothia ont été aperçus, c'était à Cascavelle, vendredi soir.

Marvin Jonathan Léonide, 26 ans

4 février. Marvin Jonathan Léonide, un habitant de Morcellement Rey, Pointe-aux-Sables, a été mortellement fauché à l'angle des rues Labourdonnais et Suffren. La moto qu'il pilotait en direction du Champ-de-Mars est entrée en collision avec une voiture, alors qu'il livrait sa dernière pizza. Marvin Jonathan Léonide a été projeté sur l'asphalte. Il a rendu l'âme en route vers l'hôpital Jeetoo.

Nilesh Purdasy, 27 ans

3 février. Il avait des projets plein la tête dont l'achat d'une voiture cette année. Nilesh Purdasy, un jeune homme de 27 ans, qui habite Petit-Raffray, a perdu la vie dans un accident de la route survenu à Goodlands, aux alentours de 5 h 30. Le drame s'est produit lorsqu'il allait livrer le pain à bord de sa fourgonnette. Celle-ci est entrée en collision avec un autre véhicule.

Kunalsing Panray Ramchurn, 22 ans

2 février. Kunalsing Panray Ramchurn, un motocycliste de 22 ans a été percuté par une fourgonnette vers 10 heures. Il a lui aussi succombé à ses blessures quelque temps après son accident.

Raeef Aukbarally, 26 ans

5 janvier 2018. Raeef Aukbarally, 26 ans, a été victime d'un accident de la route dans les parages de Bagatelle. Il rentrait du domicile de sa petite amie lorsque le drame s'est produit. Il a malheureusement succombé à ses blessures aux soins intensifs de l'hôpital Victoria, à Candos, deux jours plus tard. Il avait prévu d'épouser la femme de sa vie, à laquelle il s'était fiancé sept mois auparavant.

Pravin Tanthanee, 25 ans

5 janvier. Pravin Tanthanee, 25 ans et habitant à Triolet a été victime d'un accident de la route à chemin Vingt-Pieds, Grand-Baie. Il a succombé à ses blessures après trois jours d'hospitalisation. Il était placé sous respiration artificielle depuis le vendredi 5 janvier. La victime était sur sa motocyclette lorsqu'une collision a eu lieu avec une fourgonnette. Pravin Tanthanee a ensuite été transporté d'urgence à l'hô- pital du Nord, Pamplemousses.

Zinedin Phutully et Falahuddeen Phutully, 19 et 23 ans

1er janvier 2018. Ils sont deux frères à avoir péri dans un accident de la route aux petites heures. C'est vers 4 heures que l'accident s'est produit. Les proches expliquent que les jeunes hommes s'étaient rendus à Grand-Baie, dans une boîte de nuit. Ils sont rentrés à la maison et ont ensuite décidé de ressortir pour se rendre à Quatre-Bornes. À la hauteur de St-Jean, la BMW que conduisait Zinedeen Phutully a fait une violente sortie de route avant de percuter un arbre.