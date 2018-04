Ile Maurice: Ile-aux-Cerfs - Les pêcheurs pestent contre les travaux du Shangri-La's Le Touessrok

La colère gronde parmi les pêcheurs et les habitués de l'Île-aux-Cerfs et l'Îlot Mangénie. Ils déplorent que malgré leurs dépositions aux policiers et plaintes aux gardes côtes de Trou-d'Eau-Douce et de l'Île-aux-Cerfs, des tractopelles s'activent toujours autour et sur ces deux îles, extrayant du sable du lagon pour le tasser sur les plages des îlots. Ils supputent que le but de ces manœuvres serait «de hausser le niveau de sable pour pouvoir installer des kiosques en paille et des fauteuils de plage afin de les louer à des touristes».

Ils ne comprennent pas comment sur l'Îlot Mangénie, des arbres ont été abattus et que leurs troncs jonchent la plage. «La vey, tractopelle finn travay pou tir disab ek kan nou ti vini tiena plien crabe ki finn mort lor la plage», allègue Sattiadeo Hurrymun, le président des pêcheurs de l'Est.

Selon lui, ces machines lourdes auraient aussi jeté de l'huile dans le lagon. «Ici la nature extra riche. Nou ena boukou poisson, krab ek aussi ena boukou ourite. Ou coner ki dégat sa bann de l'huile la pe fer ?» Sattiadeo Hurrymun allègue avoir vu des coraux écrasés par les bulldozers. «Machine la kan passé, li pa koner ki li pe trapé li, li pe fini kass bann corail e sa pa normal», soutient-il.

«Nou pé zap dan désert. Pa pé kapav fer nanié», avance Harel Beeharry, un propriétaire de bateau. Il craint que toutes ces manœuvres ne perturbent l'écosystème marin qui est fragile et que celui-ci ne perde ses ressources.

Interrogée, une source au Shangri-La's Le Touessork & Spa réfute l'idée de dommages à l'environnement et à l'écosystème marin. Elle explique que l'établissement tire du sable pour en remettre sur la plage des îles car l'érosion a fait des ravages lors des grosses pluies de janvier et de février. De plus, les arbres dont parlent les pêcheurs sont en fait des «branches mortes» qu'il faut enlever de crainte qu'elles ne tombent sur les membres du public. «L'hôtel dispose de tous les permis nécessaires pour effectuer ces travaux. Nous coopérons avec les autorités pour que ceux-ci se déroulent selon les normes», a-t-elle ajouté.