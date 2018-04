Ile Maurice: PNQ sur la police - «Les brebis galeuses seront réprimandées», prévient Anerood Jugnauth

La colère gronde parmi les pêcheurs et les habitués de l'Île-aux-Cerfs et l'Îlot… Plus »

Par ailleurs, concernant l'Independent Police Complaints Commission, le ministre mentor a rappelé qu'un projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale le 19 juillet 2016 et approuvé par le président de la République le 22 juillet 2016. «Des dispositions ont déjà été prises pour que la loi concernant cette commission soit proclamée le 9 avril 2018. Après la prestation de serment du président et des membres, la Commission deviendra pleinement opérationnelle.»

«Tout policier trouvé et prouvé, après enquête, comme étant une brebis galeuse sera réprimandé de manière exemplaire et conformément à la loi du pays, afin de donner un avertissement très sérieux à ceux qui pourraient être tentés de les imiter.» C'est ce qu'a déclaré sir Anerood Jugnauth suivant la Private Notice Question (PNQ) sur les cas de brutalités policières.

