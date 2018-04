Cote d'Ivoire: Fête de génération (Offoua 2018) - Le roi des Abouré invite à traduire le concept de l'Ivoirien nouveau dans les faits

La fête même a commencé le 1er avril 2018 par la retraite aux flambeaux. Les jeunes, les vieux, torches en mains ont parcouru les différentes artères du village, objectif chasser les mauvais esprits et conjurer le mauvais sort. A 4 heures du matin, les féticheurs et féticheuses ont dansé sur la place publique pour purifier le quartier Begnini. Et le lendemain 2 avril, à 9 heures, l'on a eu droit aux passages devant le roi, à la place du village, des groupes de danses par classes d'âge.

« Cette année, nous célébrons la réconciliation nationale. C'est le lieu d'inviter les Ivoiriens de tous bords à changer de mentalité à travers l'amour de son prochain, le retour à la source, le rejet de tout ce qui nous a divisé hier, et porter l'habit neuf de l'Ivoirien nouveau afin de relever ensemble dans l'harmonie, le défi du développement », a indiqué le roi Assoumou Kangah. Selon lui, « le concept de l'Ivoirien nouveau doit être traduit dans nos gestes et faits au quotidien ».

