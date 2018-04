Cote d'Ivoire: 3e Prix Charles Bauza Donwahi - Fatou Fanny-Cissé plane avec "Les nuages du passé" et "Maeva"

La version ivoirienne, au niveau du Sud-ouest, du Goncourt des lycées et collèges, a consacré des œuvres traitant du quotidien des élèves et étudiants.

Après avoir glané des lauriers, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international avec des œuvres romanesques sur des faits sociaux et politiques, Fatou Fanny-Cissé, écrivaine qui s'érige comme une valeur sûre de la littérature ivoirienne qui s'affirme, vient de remporter la 3e édition du Prix Charles Bauza Donwahi. Et ce, en cumulant les Prix Collèges et Lycées de ce concours portant le prestigieux nom de l'ancien président du Parlement ivoirien, mécène et amateur d'arts et de belles-lettres.

Le 28 mars, la remise des prix a eu lieu à Soubré. Les meilleurs candidats et leurs encadreurs ont été récompensés par de nombreux lots. Sur les livres en compétition, deux ont finalement recueilli les suffrages des élèves, un pour chaque catégorie de Prix: Collège et Lycée. Il s'agit de « Les nuages du passé » de Fatou Fanny-Cissé qui obtient ainsi le « Prix d'Excellence Charles Bauza Donwahi 2018 - Catégorie Collège » et de « Maeva », de la même auteure, qui obtient aussi le « Prix d'Excellence Charles Bauza Donwahi 2018 - Catégorie Lycée ».

Initié par le Conseil régional de la Nawa (région du Sud-ouest ivoirien avec pour capitale Soubré), le Prix littéraire Charles Bauza Donwahi est un hommage à la personnalité du même nom, figure nationale et pionnier du développement socio-économique de ladite région. Il vise à susciter l'engouement pour la lecture auprès de la jeunesse de la région et par ricochet de tout le pays, et à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Il est organisé en collaboration avec la Direction régionale de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, avec le soutien de l'Association Emerge and See et la participation des éditeurs de Côte d'Ivoire. Cette édition 2018 a été parrainée par le ministère de la Culture et de la Francophonie.

Pour cette troisième édition, ce sont huit (8) maisons d'édition de Côte d'Ivoire sollicitées par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire (Assedi) qui ont proposé des ouvrages récents et de grande qualité pour les classes de 4ème et 1ère.

Sur les 29 ouvrages proposés au comité de sélection, quatre (4) ont été retenus. Organisés en groupe d'étude, les élèves en ont fait la lecture à tour de rôle pendant deux mois encadrés par les enseignants. Et le 10 mars 2018, les meilleurs élèves des classes de 4ème et de 1ère des quatre (4) départements de la Région de la Nawa comprenant Soubré, Gueyo, Buyo et Méagui ont été rassemblés dans les lycées 2 de Soubré, moderne de Buyo, Memel Foté de Méagui et Kfw de Guéyo pour concourir. 300 élèves ont d'abord voté pour leur livre préféré, traitant d'une thématique d'actualité qui invite à la réflexion.