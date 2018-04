Cote d'Ivoire: Analyse des risques appliquée aux décisions alimentaires - Un atelier régional s'ouvre, ce mercredi 4 avril, à Abidjan

La séminaire d'Abidjan se tient dans un contexte marqué par la transformation en cours en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et dans la région d'Afrique de l'Ouest dans sa globalité

Un atelier sur l'analyse des risques appliquée aux décisions réglementaires liées aux aliments se tient, à Abidjan, du 4 au 5 avril. Organisé avec le soutien du Foreign Agriculture Service du ministère de l'Agriculture des États-Unis d'Amérique (FAS USDA) et de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), l'atelier réunit des responsables réglementaires des aliments de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et fait partie d'un programme d'interventions ciblées soutenues par ces deux agences américaines et visant le renforcement des capacités dans le développement de politiques réglementaires en Afrique de l'Ouest, en accord avec les meilleures pratiques prônées par la Commission du Codex Alimentarius et des organisations mères, l'Organisation mondiale de la santé (Oms) et l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (Fao), indique un communiqué de presse.

La séminaire d'Abidjan se tient dans un contexte marqué par la transformation en cours en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et dans la région d'Afrique de l'Ouest dans sa globalité, avec des investissements visant le renforcement de la supervision sur la sécurité sanitaire des aliments, conduisant à la revue, la mise à jour des structures, missions, opérations et capacité des autorités compétentes en sécurité sanitaire des aliments.

Au cours des deux jours, les participants passeront en revue et discuteront des expériences de prise de décisions réglementaires, sur la base des principes de l'analyse des risques, notamment pour les décisions ayant trait à la sécurité sanitaire des aliments, avec pour objectifs : protéger la santé des consommateurs et permettre les pratiques loyales du commerce des denrées alimentaires.