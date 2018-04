Sénégal: Mgr Benjamin Ndiaye lors de la célébration Pascale - « La résurrection du Christ, le fondement de la foi chrétienne »

L'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, a présidé, ce week-end, les messes de la résurrection du Christ à la cathédrale de Notre-Dame des Victoires et à la chapelle Saint Augustin de la paroisse Saint Abraham de Guédiawaye dans la banlieue. Au cours de ces célébrations, il s'est réjoui de la résurrection de Jésus-Christ car, sans sa victoire sur la mort, la foi chrétienne serait purement illusoire voire vide.

Frappé, humilié et mis à mort au soir du vendredi Saint, Jésus-Christ est sorti vainqueur de la mort trois jours après sa crucifixion comme il l'avait promis à ses disciples. Oui, Jésus-Christ mort est ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur le fils de Dieu qui s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix. C'est une grande victoire pour les chrétiens abattus par la tristesse du vendredi saint après l'humiliation infligée à Jésus-Christ. Surtout que par cette victoire, Jésus sauve l'Homme du péché. Il sort le monde des ténèbres. Pour fêter cette victoire sur la mort, les fidèles chrétiens de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, sous la direction de leur curé, abbé Gérard Marie Diène, ont sorti les gros moyens pour faire respecter les rites et rituels de la veillée pascale.

Une veillée qui est marquée comme d'habitude par le grand feu allumé à l'entrée de la cathédrale. Ce feu, porté par l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, dans le noir tout au long de l'allée centrale de la cathédrale, est partagé par les fidèles. Il symbolise la lumière du Chris ressuscité. Une lumière qui a dissipé les ténèbres du cœur de l'Homme. Il a permis au cœur du chrétien, d'après Mgr Ndiaye, de redevenir brûlant de foi, d'espérance et de charité. Après cette étape marquée par l'hymne de Pâques, l'équipe de la liturgie de la cathédrale de Dakar a proposé une série de lectures tirée du livre de la Genèse, des prophètes Isaïe, de l'apôtre Paul entre autres grands apôtres. Toutes ces lectures, qui ont retracé l'histoire de l'Eglise, ont été conclues par l'Evangile de la veillée pascale chantée par abbé Aimé Jacques Sagna.

Alléluia

A la fin de ces différentes lectures, l'archevêque de Dakar a délivré son message de Pâques aux nombreux fidèles qui ont pris d'assaut la cathédrale Dakar dès la tombée de la nuit pour fêter la résurrection du Christ. Comme à chaque grande fête, Mgr Benjamin Ndiaye a souhaité une bonne une fête aux fidèles chrétiens du Sénégal à travers ces propos: « Chers amis dans la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, Alléluia à vous tous ! » Avant de rentrer à fonds dans le récit pascal, il a rappelé à l'assistance que le mot Alléluia qui était sur toutes les lèvres ce week-end pascal est un cri pour la vie. Ce cri invite chaque chrétien à louer le Seigneur. « Nous confessons fermement notre foi en la victoire du Christ sur le pêché et la mort. Accueillons cet Alléluia au plus profond de notre cœur, dans la joie et la sérénité que procure Jésus-Christ vainqueur de tout mal », a signifié Mgr Ndiaye.

Il a demandé « que le terme Alléluia devienne comme notre cri de ralliement pour annoncer aux hommes d'aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur ». La résurrection de Jésus-Christ est d'ailleurs le fondement de la foi chrétienne. Et il l'a rappelé en ces termes : « le Christ Jésus, qui a été crucifié, qui est mort sous Ponce Pilate et qui a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant à jamais. Telle est l'annonce essentielle sans laquelle notre foi serait purement illusoire ». En s'appuyant sur les textes de Saint Paul apôtre, Mgr Ndiaye a déclaré ceci : « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédiction est vide et vide aussi notre foi ».