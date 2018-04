Sénégal: Week-end des sénégalais - Sadio égale Demba Bâ, Salif Sané plante son troisième but

En inscrivant samedi son 9e but de la saison lors de la victoire (2-1) de Liverpool face à Crystal Palace, Sadio Mané a égalé Demba Bâ jusque-là meilleur buteur sénégalais en Premier League avec 43 réalisations. L'attaquant des Reds pourrait même dépasser son compatriote lors des six dernières journées du championnat.

Le record de buts inscrits par un Sénégalais en Premier League appartenait à Demba Bâ. Désormais, il n'est plus seul. Il a été rejoint par Sadio Mané qui a inscrit samedi, lors de la victoire (2-1) de Liverpool en déplacement à Crystal Palace, son 43e but dans le championnat anglais. Si Demba Bâ a inscrit autant de buts avec trois clubs différents, notamment Chelsea (7), Newcastle (29) et West Ham (7), Sadio Mané l'a réussi avec deux clubs : Southampton (21 buts) et Liverpool (22 buts). Et l'international sénégalais, auteur de 9 buts cette saison, pourrait même dépasser son compatriote, car il reste à Liverpool six matchs à jouer.

Un nouveau but permettrait à Sadio Mané, titulaire 26 fois en 28 journées avec les Reds, d'effacer Demba Bâ des tablettes et d'être seul en tête de ce classement. Cheikhou Kouyaté, qui n'avait pas pris part aux deux matchs amicaux des Lions (Ouzbékistan et Bosnie) pour cause de maladie, a pratiquement disputé samedi l'intégralité du match de son club West Ham, et a contribué à la large victoire (3-0) contre Southampton. Everton de Baye Omar Niasse (entré à la 79e) et d'Idrissa Gana Guèye, au repos pour cause de blessure, a été malmené (3-0) à domicile par Manchester City. Stoke City de Mame Biram Diouf, sorti sur blessure à l'heure de jeu, a connu le même sort face à Arsenal (3-0). Pape Alioune Ndiaye a provoqué un penalty à l'origine du troisième but des Gunners.

En Bundesliga, Salif Sané a signé son troisième but de la saison lors de la défaite (2-3) de son équipe Hanovre à domicile face à Leipzig. Toutes les fois que le défenseur international sénégalais a marqué, son équipe a été battue. En Italie, Torino, sans Mbaye Niang, a écrasé (4-0) Cagliari. En Ligue 1, Dijon de Papy Djilobodji, suspendu, a pris l'eau (1-3) à domicile face à Marseille. Amiens de Moussa Konaté a battu (1-0) Lille. L'attaquant sénégalais est resté muet. Assane Dioussé n'a joué qu'un bout de match lors de la victoire de Saint-Etienne (3-0) face à Nantes, sans Santy Ngom. Rennes de Diafra Sakho et Ismaïla Sarr affronte ce mercredi 4 avril Monaco qui a lourdement perdu (0-3) en finale de la Coupe de la Ligue face au Psg.