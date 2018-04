Sénégal: Prêche pour la protection de l'environnement

L'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, a, dans son homélie pascale, fait un plaidoyer pour la protection de l'environnement. Il s'est appuyé sur le récit de la création, tiré du livre de la Genèse pour sensibiliser les populations sur la sauvegarde de l'environnement, qualifié d'un bien commun.

Il est dit dans ce livre que tout ce que Dieu a fait est bon et doit pousser chaque individu à mieux protéger l'environnement et à promouvoir des comportements qui préservent « notre maison commune » comme le dit souvent le pape François. L'archevêque de Dakar a appelé des chrétiens et d'autres croyants à se mobiliser pour la préservation de la nature.

Il a rappelé que les évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau ont publié, à l'occasion du carême 2018, un document faisant la promotion et le respect de l'environnement. « Mais que devrait et pourrait encore faire notre Eglise dans la protection de l'environnement ? Au-delà de la recette proposition symbolique de prendre des foulards en lieu et place des rameaux, ne faudrait-il pas plus d'implication de nos communautés dans la protection de l'environnement ? Il faut que l'on arrête dans ce pays de faire du théâtre social en battant les tam-tams pour aller planter deux arbres que l'on n'entretiendra pas. Nous devons travailler à la protection de l'environnement », a lancé le père évêque.