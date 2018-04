Sénégal: Festival des cultures de Malicounda - La diversité exaltée dans toute sa splendeur

Le village de Malicounda Bambara a accueilli, du vendredi au dimanche, la 2ème édition du Festival des cultures de Malicounda dans le département de Mbour. Une manifestation où l'expression des différentes facettes de la culture cosmopolite du terroir était au cœur des festivités. Avec ce rendez-vous, la municipalité compte renforcer l'unité et la cohésion entre les différentes communautés.

Après Mballing, en décembre 2015, c'était au tour, ce week-end, de Malicounda Bambara de prendre le relais pour abriter la 2ème édition du Festival des cultures de Malicounda (Fescoma). Un rendez-vous d'échanges culturels qui a regroupé, trois jours durant, les différentes ethnies issues des 22 villages qui composent la commune. Ainsi, des Sérères qui sont les autochtones de la localité aux Maures en passant par les Peuls, les Diolas, les Mandingues, les Lébous ou encore les Bambaras qui étaient les hôtes du jour, le ballet des prestations a témoigné de la richesse engendrée par cette diversité.

Le conseil municipal a fait sienne l'assertion du président-poète Léopold Sédar Senghor qui disait que « la culture est au début et à la fin du développement ». En inscrivant ce festival dans son agenda, l'institution dirigée par Maguette Sène veut faire du Fescoma « un cadre d'échanges et de promotion de la diversité culturelle de la localité ». Pour le maire, le conseil municipal cherche à cultiver, à travers cet événement, les valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance, de la fraternité et de la cohésion sociale, fondements de tout développement.

Des aspects visibles dans l'expression des réalités socio-culturelles démontrées par les différentes communautés à travers leurs prestations. « Le Fescoma est un moment de restitution du patrimoine culturel local dans sa richesse mais aussi dans sa diversité. En consolidant l'unité entre les différents villages, le Fescoma cherche à susciter le sursaut local, encourager la créativité artistique, promouvoir le tourisme et développer les initiatives culturelles locales conformément aux orientations du Pse », a-t-il dit.

Enracinement et ouverture

Nguel sérère, ndawrabine lébou, le Kumpo « Joola» sawrouba ou encore le diambodong mandeng, rien a été laissé au hasard pour égayer le public. Organisé sous le thème « Ma commune, ma fierté », la rencontre a été l'occasion pour les autorités municipales de distinguer de dignes fils du terroir. Ainsi, les basketteurs internationaux Boniface Ndong et Astou Traoré, mais également le Pr Ibrahima Thioub, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont été honorés. Un honneur que ce dernier dit préférer de loin à toute autre distinction qu'il pourrait recevoir dans le monde.

Si les deux premiers avaient été représentés, le Pr Thioub était bien présent avec sa délégation. En recevant sa distinction, il a incité les populations, en particulier les plus jeunes, à un retour aux sources après les réussites de la vie. En somme, un enracinement après l'ouverture au monde. Le Pr Thioub a également milité pour plus de considération à l'égard de l'école publique qui a fait de lui, à l'image de beaucoup de fils de paysans, ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire recteur de l'une des plus importantes universités d'Afrique. Un message aux enseignants, aux autorités mais aussi aux parents à qui il a demandé d'être regardants sur les performances scolaires de leurs enfants.