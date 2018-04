Mali: PROPARCO mobilise une ligne de crédit de 12,5 millions d'euros pour le Groupe AZALAÏ

Le Groupe AZALAI de l'entrepreneur malien, Mossadeck BALLY passe à la vitesse supérieure. Dans un communiqué du Groupe parvenu à Confidentiel Afrique, on précise que cette ligne de crédit d'un montant de 12,5 millions d'euros mise à la disposition du Groupe AZALAI entre dans le cadre des travaux de construction d'AZALAÏ HÔTEL DAKAR, dont la Société Sénégalaise de Promotion Hôtelière, filiale sénégalaise du Groupe AZALAÏ HOTELS, est le Maître d'Ouvrage.

Les deux dirigeants des structures respectives, Monsieur Mossadeck BALLY, Administrateur Général de la 2SPH S.A et Monsieur Amaury MULLIEZ, Directeur Général Délégué de PROPARCO, ont paraphé la convention de financement à Dakar.

Effets de leviers de cette opération

Le communiqué rajoute que » cet accompagnement, qui s'inscrit en droite ligne de l'exécution de notre Plan de Développement décennal 2012- 2022, soutiendra le développement de l'offre hôtelière dans la capitale sénégalaise. Elle permettra de créer des emplois temporaires sur le chantier de construction, et des emplois permanents dans le nouvel hôtel ». Cette importante ligne contribuera également à dynamiser l'économie locale, via les approvisionnements locaux en fournitures ou en produits alimentaires. »

Elle participera également au développement d'un environnement des affaires attractif pour les investissements régionaux et internationaux. Enfin, le projet permettra de former des jeunes aux métiers de l'hôtellerie et ainsi de consolider l'emploi de jeunes dans ce secteur » précise la note du Groupe parvenue à Confidentiel Afrique.

Ambition affichée

On en sait un peu plus sur la fiche technique de cet ambitieux chantier qui sortira de terre aux larges des côtes sénégalaises. C'est un hôtel de 202 chambres, répondant aux standards internationaux d'un 4 étoiles, situé sur l'emblématique corniche ouest de Dakar, à 10 mn du plateau, le centre des affaires de la capitale sénégalaise.

Ce projet créera environ 200 emplois directs pendant la phase travaux et environ 200 emplois directs et 600 emplois indirects en phase exploitation et ce, pour le plus grand bénéfice de la jeunesse sénégalaise.