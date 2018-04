Cote d'Ivoire: Parti unifié RHDP - Guillaume Soro appelle la majorité ivoirienne au calme

Cet appel au calme et à la sérénité a été relayé par Kandia Camara, la secrétaire générale du RDR. « Moi, je suis totalement d'accord avec lui, quand il parle de dialogue, c'est en toute sérénité que nous travaillons, abonde-t-elle. Et vous n'avez jamais entendu que nous nous sommes battus au sein de ce comité-là. Au comité de haut niveau, les discussions se sont toujours déroulées dans la plus grande convivialité. Je dirais même dans la fraternité ».

« Si ma posture est réfutable, a-t-il déclaré, on pourrait la mettre sur le compte de l'innocence et de la naïveté. Peut-être même de l'exubérance juvénile ». Pour détendre une atmosphère parfois tendue politiquement, rien de tel qu'un peu d'ironie. En cela, le président de l'Assemblée nationale, qui était d'humeur badine avec le Premier ministre présent ou les députés réunis pour cette session d'ouverture, a reçu un bon accueil.

Ces dernières semaines, certains membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de Henri Konan Bédié et du Rassemblement des Républicains (RDR) d'Alassane Ouattara avaient eu des mots assez durs les uns envers les autres. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en a appelé à la sérénité et à la raison.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.