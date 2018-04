Congo-Kinshasa: L'heure des pôles ?

La nouvelle faisant état d'entrées et sorties de quelques têtes dans des établissements… Plus »

Autant que l'Opposition politique, la Majorité présidentielle, à ne pas mâcher les mots, est touché par ce fouet. Si, c'est d'ailleurs une évidence, le courroux de l'Autorité Morale est redouté par rapport à l'expression des ambitions et des soutiens à ces dernières, il ne demeure pas moins que, nature humaine étant, cet état des lieux existe dans les cœurs. Certes, cela ne peut être dit en chœur mais c'est là un secret de polichinelle. Qui sont pour qui ? Qui convoitent le siège occupé actuellement par le Président Kabila et qu'il devra laisser s'il y a élections à un autre ? D'un côté, c'est en plein jour que l'on s'exprime, de l'autre, l'on cogite dans le noir. Néanmoins, tout détour exorcisé, l'heure est à la polarisation de la scène politique.

Dans cette période pré-électorale, il n'en faut pas beaucoup pour qu'un analyste puisse mettre à nu le prochain départ en ordre dispersé de l'Opposition au rendez-vous électoral de décembre 2018. Bien. Au-delà des contours du go électoral à venir, il appert qu'enjeux électoraux obligent, la scène politique Rd Congolaise se trouve catapultée dans l'ère de la polarisation autour des personnalités phares qui charrient avec eux un beau crédit (politique,... ) et les promesses qui vont avec.

A titre d'exemples, il peut être cité des cas comme ceux de Moise Katumbi supporté par le G7, l'AR ainsi qu'autres regroupement réunis dans la plateforme "Ensemble pour le Changement " ; celui de Félix Tshisekedi porté à bras-le- corps par l'Udps/Limete par un autre groupe. Sans oublier la candidature de Kamerhe Vital que l'UNC et la plateforme créée il y a peu chérissent. Aux nombres de ces sprinters, il faudra ajouter le dévolu éternel du MLC et donc le Front pour le Respect de la Constitution sur la personne de Jean-Pierre Bemba.

Si, jusque-là, une série de candidatures est répertoriée -dont des plus en vue et des moins-, il demeure que cette multiplicité dénote qu'un fait est encore d'actualité. Savoir que l'Opposition est encore bien loin de tabler sur une candidature unique-commune d'un côté.

Les loups sortent des bois quant à l'expression des ambitions pour la course à la magistrature suprême. Si à la Majorité Présidentielle où le dauphin de Joseph Kabila, actuel Chef d'Etat, est le sujet à ne pas aborder gorge déployé au risque de se faire taper sur les doigts, et pas que faiblement ; à l'Opposition, par contre, les langues se délient à la hauteur des appétits et des visées.

