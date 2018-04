Congo-Kinshasa: Politique - Kitenge Yezu se retire de la scène !

59 années de carrières politiques, de dur labeur et des conquêtes ont suffi pour forger le comportement d'un digne fils du pays, d'un baobab, en la personne de Kitenge Yezu. Ce dernier, au sommet de sa carrière, a décidé de céder la place à la génération montante, qu'il qualifie des jeunes et talentueux. C'est après une décision murie, dit le doyen du Rassemblement, qu'il a pris cette ferme décision.

MOT DU DOYEN KITENGE YESU

J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai donné le meilleur de moi-même. Cependant, j'ai fait mon temps.

Lorsque dans un pays, les émotions prennent le pas sur les idées, ce n'est plus de la politique, c'est plutôt de la transe collective, du gargarisme collectif ainsi se présente la scène politique congolaise.

Sans un regret ni amertume, je tourne la page de 59 ans d'engagement politique ! J'étais très jeune, 14 ans quand je suis rentré dans les jeunesses lumumbistes. A peine 16, dans la rébellion lumumbiste, pour venger l'assassinat de Lumumba. J'ai été un acteur engagé et un témoin combatif. Soldat du nationalisme, au propre comme au figuré, j'ai toujours été très en avant, en première ligne, pendant la transition mobutiste, pendant mon exil, au RCD, au Rassemblement et au commencement de la rébellion de 1963.

C'est en cela que je maintiens un dialogue invisible et silencieux avec Lumumba, avec mes compagnons d'armes. Soumialot, Gbenye, Kabila, Kasongo, Masengo, Olenga, Kitungua, Kisonga, Mitudidi, Mandungu, Kamanda, avec les camarades Mao, chou En-lai, Gevera, Castro, Souslov, Nyerere, Kawawa, Karume... , et possiblement Mobutu. Je demeure un homme de gauche, marxiste-léniniste et même maoïste, pourquoi pas ? Humaniste bien sûr. Je crois au marxisme. Car malgré la fin du socialisme, le capitalisme est agonisant depuis 10 ans. Je ne renie ni ne renierai pas mes convictions. Mais, le temps où je passais mon temps à élaborer des stratégies sans arrêt, nuits et jours, est révolu. Tout comme les temps des antagonismes car, finit pour moi, l'engagement militant. Je suis fier de mes 59 années de carrière politique. Mais, ai-je réellement fait mon temps ? Seul, le temps nous le dira. Ma décision est une décision bien murie. Ma décision est une décision prise en toute liberté et en toute indépendance. Ma décision reste une décision personnelle. Je garde mon sang de guerrier. Mais ma passion pour la politique n'est plus aussi vive. Je choisi de m'occuper de ma famille. Place aux jeunes, à mes jeunes de talents ! Qu'ils me fassent confiance car à proprement parler, il n'y a pas péril en la demeure, pour personne. Ni dans la famille politique, encore moins dans la sous-famille. Mais, il y a nécessité pour eux de restaurer à tout prix des valeurs morales en politique, enjeu fondamental dans la crise où nous sommes. L'avenir de la convention des Républicains «CR», devra sans tarder être ainsi que poursuivi par des jeunes et par les plus expérimentés auxquels je confie leur encadrement. Il y va de mon honneur. Quittez la politique, elle s'occupera de vous, dit un adage. Mon retrait de la politique endiablée ne signifie donc pas la fin de l'intérêt pour elle. Je ne me détourne pas de mon rôle d'influence.

Désormais, je ne jugerai pas les gens dans l'univers politique sur la base de leur appartenance à tel ou tel groupe, mais sur ce qu'ils y font, Pouvoir au peuple.

AVEC DIEU

KITENGE YEZU

Ambassadeur