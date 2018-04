Congo-Kinshasa: Rendez-vous manqué avec les donateurs - Genève - She Okitundu confirme le boycott de la RDC !

«Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo aurait voulu que l'éradication des groupes armés soit la trame de la nouvelle résolution 2409 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en y attachant une importance toute particulière dans la mesure où les groupes armés sont la menace principale aux populations civiles dont la protection est la quintessence de l'existence de la Monusco».

Tel est le condensé de la communication livrée à la presse hier, mardi 3 avril 2018, par Léonard She Okitundu, Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale. C'était au Salon Rouge du Ministère des Affaires Etrangères, en marge de sa conférence de presse axée principalement, sur la résolution 2409 ainsi que sur la non-participation de la RD. Congo à la Conférence Humanitaire de Genève qui se tiendra, le 13 avril prochain. Pour le Gouvernement Congolais, le nouveau mandat de la Monusco doit être considéré comme l'avant-dernier avant le retrait définitif de la force, après 20 ans de sa présence dans le pays de Patrice-Emery Lumumba. De la non-participation de la RDC à la conférence de donateurs de Genève, le VPM Okitundu reconnaît, néanmoins, que la situation humanitaire en RD. Congo n'est pas pour autant moins préoccupante, mais l'exagération dans la description pour le moins excessive que l'on en fait, ne correspond nullement à la réalité sur terrain.

Au cours de la conférence de presse tenue hier, mardi 3 avril 2017, au Salon Rouge du Ministère des Affaires Etrangères, Léonard She Okitundu, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale, qui vient fraîchement de New York, a livré, sans équivoque, la position du Gouvernement Congolais sur la dernière résolution du Conseil de Sécurité de l'Onu ainsi que la conférence de donateurs prévue à Genève.

Pour Kinshasa, le nouveau mandat de la Monusco devrait se pencher sur l'éradication des Groupes armés, en y attachant une importance toute particulière dans la mesure où les groupes armés sont la menace principale aux populations civiles dont la protection est la quintessence de l'existence de la Monusco.

«En renouvelant le mandat de la Monusco et de sa brigade internationale, le Conseil de Sécurité a tout de même consolidé le rôle offensif de la Brigade d'Intervention, en n'excluant pas au besoin les autres forces de la composante de la force militaire de la Monusco, en coordination avec les FARDC face aux groupes armés. La brigade internationale que plusieurs partenaires internationaux voulaient voir quitter la RD. Congo est renforcée, en sa qualité de fer de lance du partenariat avec la Monusco. De plus, elle est désormais placée sous le commandement direct de la Monusco. Notre lobbying auprès de nos partenaires de la SADC, de l'Union Africaine et des pays membres du Conseil de Sécurité y est pour beaucoup. Dès lors, le Conseil de Sécurité a intégré dans une certaine mesure la préoccupation gouvernementale de renforcement de l'efficacité de la Brigade d'Intervention auquel un chapitre est, pour la première fois, dédié depuis 19 ans », a déclaré le VPM She-Okitundu. A l'en croire, le nouveau mandat de la Monusco est considéré comme l'avant dernier avant le retrait définitif de cette force après 20 ans de présence au pays et dont le bilan est mitigé.

Ainsi, le Chef de la Diplomatie Congolaise a rappelé les propos du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, lors de l'Assemblée Générale des Nation Unies en septembre dernier : « il est clair que près de vingt ans après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons des faiblesses constatées».

Accord du 31 décembre 2016

Pour le Gouvernement, le mandat de la Monusco fournit un appui technique et logistique à la mise en œuvre de l'accord politique, en offrant des bons offices. Selon She Okitundu, les protagonistes de la mise en œuvre de cet accord demeurent en premier lieu les parties prenantes elles-mêmes qui doivent agir consensuellement au sein du Conseil National de Suivi de l'Accord.

«L'appui de la Monusco voire du Secrétaire Général se révèle subsidiaire», a-t-il précisé.

Conférence de Genève

A ce sujet, le VPM en charge des Affaires Etrangères s'est dit étonné de voir son pays classé en L3, catégorisation qui projette une image de catastrophe extrême et généralisée, assimilant la situation en RDC à certains pays du monde où se déroulent des guerres à haute intensité engageant des armées de plusieurs pays, avec des bombardements massifs et récurrents depuis de nombreuses années, accompagnés d'un effondrement de l'Etat.

Il a indiqué qu'en date du 31 mars, il a adressé une lettre au Secrétaire Général des Nations Unies pour lui signifier formellement cette position ainsi que les raisons y afférentes.