Congo-Kinshasa: Cour des Comptes, RTNC et ACP. RDC - Joseph Kabila nomme !

La nouvelle faisant état d'entrées et sorties de quelques têtes dans des établissements publics est tombée hier, mardi 2 avril 2018, via la Radio Télévision Nationale Congolaise, RTNC.

Par une ordonnance signée le 13 mars de cette année et certifiée par le Cabinet du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, Président de la République, a nommé d'autres dirigeants et reconduit certains dans les structures telles que la RTNC, l'Agence Congolaise de Presse -ACP ainsi que la Cour des Comptes. Parmi les heureux nominés se trouvent, entre autres, Ernest Kabila, désormais membre du Conseil d'administration et Directeur Général de la RTNC, et Freddy Mulumba, son adjoint. Mme Nicole Dibambu, ex DG de la RTNC est transférée à l'ACP, un autre organe public, aux fonctions de Présidente du Conseil d'Administration.

Et, c'est Lambert Kaboyi Abimana qui est nommé Directeur Général. Plusieurs avocats près la Cour des comptes ont été, eux aussi, nommés dans la ligne droite de la série d'ordonnances lues. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, en attendant la copie répertoriant les noms de tous les heureux gagnants aux désignations faites par le Président de la République, voici, en quelques sortes, l'ossature de nouveaux couronnés auprès de cette juridiction : Jérôme Mongo, Serge Mbuya wa Mbuya, Jean-Marie Moyenge, Léon Katanga, etc. Par ailleurs, Joseph Kabila, dans la foulée de ces nominations, a, en même temps, approuvé l'accord des dons d'un montant de plus de dix-huit millions conclu en date de 18 juillet 2017 entre la RD. Congo et la Banque Mondiale pour le financement additionnel du projet de gestion améliorée des paysages forestiers.