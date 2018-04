Centrafrique: Guterres et le Conseil de sécurité condamnent l'attaque contre la MINUSCA et le meurtre de civils

Le Secrétaire général et le Conseil de sécurité ont présenté leurs plus sincères condoléances aux familles endeuillées, ainsi qu'au gouvernement de la Mauritanie. Ils ont souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Les membres du Conseil de sécurité ont également exprimé « leur plus vive préoccupation » après que 21 civils aient été retrouvés morts et 14 autres blessés le même jour dans un lieu séparé à Tagbara. Ils ont apporté leur soutien à l'enquête lancée par la MINUSCA afin de déterminer si ces victimes civiles étaient liées à l'attaque contre la mission de maintien de la paix onusienne.

Ils ont réaffirmé que les attaques contre les soldats de la paix pouvaient constituer des crimes de guerre et ont appelé le gouvernement centrafricain à enquêter rapidement sur cette attaque et à traduire les responsables en justice.

« Le Secrétaire général est également consterné par le meurtre de 21 civils, dont quatre enfants et quatre femmes, ainsi que par les blessures infligées à 14 personnes, le même jour, dans la même préfecture », a dit son porte-parole. « Le Secrétaire général appelle les autorités de la République centrafricaine à enquêter sur ces attaques et à traduire en justice rapidement leurs auteurs ».

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et le Conseil de sécurité ont condamné l'attaque perpétrée contre une base de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) et le meurtre de 21 civils le 3 avril, dans la préfecture de Ouaka, en République centrafricaine.

