Sénégal: Loi sur le parrainage - Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit la semaine prochaine (président)

"Il est proposé que le Sénégal passe au parrainage citoyens qui est plus simple et plus démocratique que le premier. Pour éviter les candidatures fantaisistes. Il existe dans le monde moderne depuis 1962", a-t-il dit, soulignant que cette réforme "constitue un progrès pour consolider la démocratie sénégalaise".

Pour le président de l'Assemblée nationale, "le code électoral actuel a prévu un système de parrainage qui est entré en vigueur et est appliqué. Du parrainage à partir des élus exigés à un certain niveau au plan numérique pour qu'un candidat indépendant puisse faire valider sa candidature au niveau du conseil constitutionnel".

"Pendant de longs mois est entrée en gestation une série d'idées destinées à faciliter le déroulement de tout scrutin au Sénégal plus précisément en ce qui concerne la prochaine présidentielle, les leçons ont été tirées des 47 listes de candidats et coalitions de partis pour les législatives de 2017", a-t-il dit.

Selon le président de l'Assemblée nationale, "au terme de cette procédure, ils (projets de loi) seront présentés avec un rapport en présence du gouvernement et une discussion démocratique sera ouverte et le projet de loi sera voté si la majorité des députés estiment qu'ils doivent voter pour son adoption".

Moustapha Niasse a fait remarquer que "ce délai expire le 7 avril et après cette date le bureau de l'Assemblée sera convoqué et immédiatement la conférence des présidents devra programmer le traitement selon les étapes de la procédure prévue par la loi organique qui détermine le fonctionnement de l'Assemblée nationale".

