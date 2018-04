Algérie: «La bataille d'Alger» au cinéma, de Gillo Pontecorvo à Malek Bensmaïl

C'est un documentaire foisonnant d'archives et de témoignages. Dans « La bataille d'Alger, un film dans l'Histoire », l'Algérien Malek Bensmaïl raconte l'histoire du film du même nom de Gillo Pontecorvo, « La bataille d'Alger », Lion d'Or au festival de Venise en 1966, œuvre culte à la destinée exceptionnelle, des maquis d'Afrique aux Blacks Panthers.

En 1965, trois ans après l'indépendance algérienne, Gillo Pontecorvo entreprend le tournage de La bataille d'Alger. Pour le cinéaste italien, il s'agit de reconstituer la lutte entre les parachutistes du général Massu et les commandos FLN menés par Yacef Saâdi. Et de montrer la force d'une insurrection populaire, en dépit des arrestations, des perquisitions et de la torture.

« Nous sortons de l'Indépendance et il y a une crise de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une guerre de pouvoir, en 1962, entre pas mal de clans, entre Boumedienne et Ben Bella. Et à ce moment-là vient l'idée de produire assez vite un film fédérateur. »

Un film fédérateur, capable de produire un récit national, mais dont la portée va franchir rapidement les frontières algériennes. Lion d'or au festival de Venise en 1966, mais censuré en France jusqu'en 2004, le film est en revanche une référence pour les mouvements de libération d'Afrique, d'Amérique latine voire même aux États-Unis pour les Black Panthers. Cette histoire extraordinaire, Malek Bensmaïl la raconte via le témoignage des acteurs de l'époque, dévoilant le rôle exceptionnel joué par ce film dans l'Histoire.