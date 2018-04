Congo-Kinshasa: La RDC ne participera pas à la conférence des donateurs de Genève

« Ce que nous avons refusé, c'est qu'on organise une conférence humanitaire sur la détresse en République démocratique du Congo, en ignorant le gouvernement de ce pays, a martelé Léonard She Okitundu. C'est tout à fait intolérable. Et là, on viole les textes et nous ne pouvons pas l'accepter ».

« Mais cette somme sera décaissée progressivement, précise Léonard She Okitundu. Incessamment, je crois que 10 millions de dollars seront décaissés pour venir en aide à nos compatriotes qui retournent des pays limitrophes dans lesquels ils se sont réfugiés et les déplacés internes ».

Léonard She Okitundu a par ailleurs confirmé la décision du gouvernement de Kinshasa de décaisser 100 millions de dollars pour intervenir dans les provinces du Kasaï-Central, du Tanganyika et de l'Ituri.

