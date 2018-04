Sénégal: Hommage aux femmes fidèles du Christ

« Les femmes ne sont-elles pas au cœur du mystère de la vie ? », s'est interrogé l'archevêque de Dakar avant d'ajouter : « Aussi celles qui ont été témoins de la mort de Jésus de Nazareth, le Crucifié du Golgotha, et qui ont entrepris une démarche matinale pour vénérer son corps, reçoivent-elles maintenant une nouvelle mission : elles doivent annoncer aux disciples et à l'apôtre Pierre que Jésus est ressuscité et leur confirmer le rendez-vous qu'il leur avait donné pour la Galilée (cf Mc 14, 28) ».

Selon Mgr Benjamin Ndiaye, tel est le cœur du message merveilleux que l'évangéliste Saint Marc annonce au peuple chrétien en cette nuit de Pâques, par l'intermédiaire d'un envoyé céleste. « L'essentiel est là : Dieu s'est fait le premier témoin et prédicateur de la résurrection et cette annonce a été faite à des femmes », s'est réjoui Mgr Ndiaye.

Et maintenant allez dire à ses disciples et à Pierre : Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit », a renseigné le jeune homme dont les propos sont relatés par l'archevêque de Dakar à l'assistance.

A partir de là, tout bascule : c'est d'abord l'apparition d'un jeune homme vêtu en blanc, qui a tout d'un envoyé céleste », a raconté le père évêque. Mgr Ndiaye, sous le regard des fidèles, a poursuivi le récit pascal en évoquant la surprise des femmes qui sont aussi apeurées et effrayées. Mais, elles sont vite rassurées par le jeune homme vêtu de blanc qui leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth le Crucifié ? Il est ressuscité : il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé.

« Ce sont des femmes en chemin que pas même la mort n'arrête dans leur devoir de fidélité et leur attachement à Jésus. Elles l'avaient suivi durant son ministère, elles l'avaient écouté, elles avaient apprécié ses enseignements et peut être même bénéficié de ses miracles », a raconté Mgr Ndiaye. Selon le prélat, la démarche matinale de ces trois femmes témoigne toute leur détermination malgré le traumatisme de la mort atroce de leur « bien aimé ».

Mgr Benjamin Ndiaye a rendu un hommage aux femmes pour leur fidélité et attachement à Jésus-Christ. Les femmes, premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ, sont qualifiées de fidèles parmi les plus fidèles du Christ. Elles ont aussi la mission d'annoncer aux disciples la résurrection du Christ.

