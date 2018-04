« Tourisme et religion ». Ce sujet a fait l'objet d'un forum dans le village touristique de Ndangane dans la commune de Fimela. A l'initiative du marabout Serigne Sidi Mbacké Ikhlass et du « dahira sahandatou darayni, la rencontre s'est tenue en marge du « Thiant » annuel qu'abrite la localité.

A la cérémonie d'ouverture, le sous-préfet de l'arrondissement de Fimela, Ousmane Baldé, a magnifié cette initiative avant de se réjouir du thème « Tourisme et religion » débattu, pour la première fois, dans une zone touristique comme Ndangane.

La rencontre, comme l'a souligné l'adjoint au maire de Fimela, Moussa Faye, « en plus d'être un prétexte pour renforcer les relations séculaires qui lient les autorités religieuses et les promoteurs touristiques, devrait être une occasion pour les acteurs de réfléchir sur les valeurs culturelles que nous ont léguées nos ancêtres et, au-delà même de ces valeurs, de revisiter les connexions et opportunités géographiques et circonstancielles que la nature nous a offertes pour promouvoir et entretenir les relations de paix et de fraternité qui existent entre les différentes couches sociales du village de Ndangane ».

Une belle carte à jouer car l'idée d'organiser une telle rencontre a été dictée, selon Serigne Modou Mamoune Mbacké de Darou Salam représentant le Khalife général des Mourides, par le constat actuel de pratiques malsaines dans le village, favorisées par les effets pervers du tourisme. « Un danger qui existe bien ici mais qu'il faut savoir maîtriser à travers une démarche participative qui implique toutes les parties prenantes de la société », a-t-il prêché.

En effet, face à certains comportements étrangers qui ne répondent pas à nos valeurs et exigences, il faut bien en tirer les conséquences et attirer l'attention sur les dangers.

Pour Jeremy Faye, le président de l'antenne locale du syndicat des professionnels du tourisme du Sine Saloum, « le mal est favorisé par la prolifération des bâtisses clandestines qui font office de maisons d'hôtes, la non-déclaration de certains établissements d'accueil de touristes qui servent de terreau pour le tourisme sexuel et le non-respect de la fiche de police dans ces réceptifs où aucune sécurité n'est garantie ».

Actions de sensibilisation

Selon le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Modou Mamoune Mbacké de Darou Salam, « ce forum est une occasion de tirer la sonnette d'alarme pour éviter à Ndangane l'image qu'offre aujourd'hui une certaine station balnéaire où se développent la prostitution, l'alcoolisme, entre autres pratiques que tout bon musulman doit éviter ».

Pour le chef religieux, il convient de mener des actions de sensibilisation pour contrecarrer les pervers et autres colporteurs de méfaits. Après avoir relevé que certaines mauvaises pratiques sont liées à la pauvreté et au chômage des jeunes, il a invité les uns et les autres à garder espoir en croyant en Dieu et en acceptant, à travers leurs groupements et associations, de développer des activités génitrices de revenus et ainsi se départir de toute dépendance.

Les initiateurs du forum comptent multiplier les actions de sensibilisation à travers les chants religieux, causeries et autres « Thiant » pour mieux capter leurs cibles et les inciter à se départir de ces pratiques interdites à tout bon musulman.

L'inspecteur régional du tourisme Jean Pierre Ndecky avait auparavant fait une communication sur la situation actuelle du tourisme dans la région de Fatick. Il a indiqué que « le secteur intègre l'axe 1 du Plan Sénégal Emergent qui concerne la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Quant à la vision du Psddt basée sur la promotion d'un tourisme d'éthique, responsable, compétitif et contribuant durablement à son émergence, elle a fini de faire de la région de Fatick une destination de choix très prisée ».

L'objectif de ce forum était aussi de procéder au diagnostic du tourisme en relevant ses forces et faiblesses, les opportunités, etc., et de proposer des solutions et des recommandations qui pourraient permettre au secteur d'épouser la vision nationale et de jouer pleinement le rôle de moteur de développement économique.

Dans le village de Ndangane, on a noté une faible capacité d'hébergement des touristes, le faible niveau de qualification du personnel des structures hôtelières et touristiques, le manque de supports audiovisuels de promotion et les faibles moyens financiers pour promouvoir la destination auprès des marchés émetteurs.