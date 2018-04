Madagascar: La loi électorale votée dans une ambiance mouvementée au Parlement

Le gouvernement de Madagascar et le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) ont signé, le 30… Plus »

« Comment voulez-vous croire au vote qui a été acheté ? déclare-t-elle. Les députés ont reçu une enveloppe conséquente allant jusqu'à 50 millions d'ariary [12 000 euros environ]. On ne veut pas être complices d'une loi qui donne largement la place à la dérive, à la dictature, à l'élimination arbitraire des candidats. On a déposé une doléance auprès du Bianco [Bureau indépendant de lutte anti-corruption] parce que ce n'est pas de cette manière qu'on vote une loi qui est très très déterminante pour apporter l'apaisement dans le pays ».

Cris, bousculades et arrachages de micro ont marqué la séance parlementaire de l'Assemblée nationale malgache du 3 avril, le tout sous l'oeil impassible du chef de gouvernement et de ses ministres. Une heure et demie après le début du vote sur trois projets de lois électorales, les députés de l'opposition, ulcérés, ont quitté la salle et n'y sont plus revenus, laissant ainsi le champ libre à 78 députés pro-gouvernement.

