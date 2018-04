Cote d'Ivoire: La relance économique au coeur de la visite du Libérien Weah dans le pays

Le nouveau président libérien effectuait sa première visite officielle dans ce pays voisin. L'occasion pour Alassane Ouattara, son hôte, et l'ex-footballeur international de parler de projets communs.

« Grand frère, merci beaucoup pour les conseils que tu m'as donnés. Je vais tout faire maintenant pour notre population et pour faire marcher notre pays. » L'hommage et les remerciements de Georges Weah à son aîné Alassane Ouattara sont appuyés. Les ex-chefs d'Etat ont devisé sur les sujets de sécurité aux frontières, des réfugiés ivoiriens qui sont encore au Liberia, et aussi et surtout de l'art et la manière de relancer un pays durablement affecté économiquement par plus de quinze ans de crise en se nourrissant de l'expérience ivoirienne.

« Je suis ici pour renforcer nos relations. Nous voulons vous remercier pour votre soutien pendant les périodes de guerre, de crise que notre pays a connues, pour le refuge que fut la Côte d'Ivoire. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, j'ai grandi ici au Plateau... Nous savons que la force de la Côte d'Ivoire vient entre autre de l'agriculture et nous voulons coopérer avec votre gouvernement. Nous souhaitons augmenter les collaborations. L'agriculture, le cacao emploient beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire. On peut recréer ça pour nos jeunes. »

Le président Weah estime qu'une bonne politique de coopération bilatérale passerait par des autoroutes transfontalières, des échanges en matière de politique agricole et l'interconnectivité de l'énergie qui pourrait sortir le Liberia de l'ornière. Ce matin, il ira d'ailleurs visiter les installations de la Compagnie ivoirienne de production d'électricité pour voir ce qu'il est possible de faire en matière de centrale électrique à cycle combiné.