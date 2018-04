Burkina Faso: Marche de la CCVC contre "le pillage du foncier" - «Inopportune» selon Seydou Traoré

Pour le conférencier du jour, cette ambition de la Coordination de la coalition nationale de lutte contre la vie chère, suscite un questionnement. Cela d'autant plus « qu'elle dit lutter contre la vie chère. Alors que vient faire la CCVC dans une lutte concernant le foncier », se demande Seydou Traoré. De ce fait et au regard des prérogatives de la CCVC, il dit ne pas accepter une telle démarche. C'est pourquoi, « nous n'allons pas marcher », dixit M. Traoré.

Le mouvement de solidarité pour le droit au logement, avait à ses côtés l'association Namanegb Zanga, pour dire non au projet de la CCVC, qui entend marcher ce jeudi 5 avril 2018 sur le ministère en charge de l'Habitat. Cette démarcation de M. Traoré et des siens s'explique par le fait que dans le cadre du droit au logement, la CCVC ne serait pas dans son rôle.

