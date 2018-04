Burkina Faso: Campagne agricole déficitaire - Le PAM prêt à soutenir le gouvernement

« Au niveau du gap, les différents partenaires vont s'engager à accompagner le gouvernement pour le combler afin que personne ne soit laissé derrière », a-t-il expliqué. Le chef de l'Etat et son hôte ont discuté également de coopération entre le système des Nations unies et le Burkina Faso, et en particulier celle avec le PAM.

Le directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a précisé que l'engagement des partenaires va se traduire par une réponse du gouvernement qui va être articulée par rapport aux besoins et aux ressources qui seront mises à disposition.

Les informations que nous recevons énoncent que la période de soudure va commencer plus tôt dans certaines parties de la région que d'habitude. Ce qui veut dire qu'elle sera longue », a déclaré M. Dieng, au sortir de l'entretien. Il a indiqué avoir informé le président que les partenaires sont engagés à travailler aux côtés du gouvernement pour baisser cette pression qui va peser sur certaines populations au Burkina ainsi qu'au Mali, au Tchad, en Mauritanie et dans le Nord du Sénégal.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est préoccupé par la campagne agricole déficitaire dans la région du Sahel. Le directeur régional de l'institution pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Abdou Dieng, est venu échanger avec le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, sur les dispositions prises pour faire face à la période de soudure qui sera précoce cette année. « Comme vous le savez, il y a eu des déficits pluviométriques dans beaucoup de pays du Sahel y compris le Burkina Faso.

