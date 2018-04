Sénégal: 50 ans de diplomatie malmenée par Sidiki Kaba

Sidki Kaba a-t-il été piégé ?

Non, Pouvait-il ignorer la position et le rôle joué par le Sénégal dans la cause palestinienne, notamment dans le comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien que le Sénégal préside depuis très longtemps, mais aussi en tant que membre actif de l'organisation de la conférence islamique qui a érigé la mosquée AL QODS comme un des lieux saints de la communauté musulmane. Mieux Jérusalem qui abrite ladite mosquée comme la capitale de la Palestine.

Comment alors, connaissant tous ces enjeux, Maître Sidiki Kaba, qui fut à la tête de la puissante Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme ( FIDH) a-t- il put accepter de se soumettre au protocole des services israéliens en visitant le mur des lamentations kipa posé sur la tête, avec toute la charge que revêt cet acte ?

Pourquoi ne s'est-il pas rendu à la Mosquée Al Qods ? Son acte met en tout cas tout toute la diplomatie dans l'embarras ? A-t-on besoin, de céder à la manipulation du gouvernement de Natanyahu dans le contexte actuel ou le Sénégal a eu à défendre courageusement les principes qui ont toujours gouverné sa diplomatie notamment en ce qui concerne l'Etat ami de Palestine ?

Cette erreur diplomatique est lourde de conséquences, si l'on sait que le Président Macky Sall lui-même, chef de la diplomatie sénégalaise a considéré les droits du peuple palestinien comme une des priorités pour le Sénégal.

D'ailleurs, à la 67ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New-York, il a réitéré son engagement permanent pour la création d'un Etat palestinien viable, libre, indépendant, à l'intérieur des frontières internationalement reconnues, avec Jérusalem-Est comme capitale et siégeant à l'ONU parmi les Nations libres.

Mieux, le Sénégal avait fait partie des pays ayant voté la résolution des Nations Unies condamnant Israël, et qui lui avait value la suspension de la coopération avec notre pays. Comment donc expliquer ce geste de notre Ministre des affaires étrangères, face à une attitude aussi inamicale ?

Seul Me Kaba pourra nous dire. Il reste certain que l'excellence des relations entre le Sénégal et la Palestine ne saurait être entachée durablement par cet acte d'un officiel sénégalais.